Врачи считают, что от этих мужчин проще зачать ребенка

От мужчин не меньше, а возможно даже и больше, чем от женщин, зависит процесс зачатия.

Раньше отсутствие успешного зачатия считалось сугубо женской проблемой. И если у супругов не было ребенка, то виновата всегда была жена. Ведь если она не забеременела, то проблема в ней, как иначе. К счастью, сегодня лечение бесплодия стало обычном явлением, наука пришла к новым методам и способам избавления от такой проблемы в семьях. Только вот в Советском Союзе к этому подходили уже сурово: методы мало того, что были весьма болезненными, так еще и не всегда приносили необходимого результата.

Сейчас же врачи считают, что успех зачатия в равной степени зависит от обоих полов. Причем, как бы многие не удивлялись, но мужчины гораздо чаще женщин страдают бесплодием. О фертильности молодого человека следует заботиться еще с ранних лет, ведь проблемы могут возникнуть в любом возрасте.

Необходимо на ранее этапе выявить заболевания, которые впоследствии могут стать причиной бесплодия. Диагностика и коррекция гормональных нарушений — также важный момент в поиске проблемы.

Снижение мужской фертильности: причины

Негативное воздействие окружающей среды: радиация, заводы с вредным производством и т.д. Нужно максимально минимизировать их воздействие или при возможности исключить вовсе. Неправильный образ жизни: табак, алкогольные и энергетические напитки. Малоподвижность же может привести к застоям в паховой области. Вредная пища: фастфуд, замороженные и другие полуфабрикаты. Психологическое состояние партнера. Да, данная проблема тоже достаточно сильно может отразиться на попытках зачать ребенка. В частности, проблемы со сном, которые могут стать причиной возникновения хронического простатита. ЗППП: половые инфекции очень опасны не только для самого носителя, но и для его партнера. Мало того, что зачать ребенка будет проблематично, так еще и лечиться придется долго и, возможно, болезненно.

Какие еще факторы могут сказаться?

Психологическое состояние женщины очень важно в этом вопросе, как и доверие к своему партнеру, так как доказано, что при отсутствии чувства надежности ко второй половинке, очень сложно забеременеть. Психологи называют это «психологическим бесплодием». Да, возможно, звучит смешно, но это очень серьезная проблема. Так что, у достойного и надежного парня куда больше шансов стать отцом.