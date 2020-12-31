Выполнить уборку, прочесть заговор: способы, позволяющие отыскать потерянную вещь в доме

Наверняка многим знакома ситуация, когда положенная на видное место вещь куда-то пропадает. На ее поиски уходит немало времени. И подобные истории порой заканчиваются комически: дети или внуки находят потерянную заначку через 10 или 15 лет, но обнаруженные купюры или монеты уже не представляют ценности. Бывают и печальные исходы: кто-то из домочадцев, не подозревая о существовании тайника, выбрасывает хлам вместе с «сокровищем». Есть несколько способов, которые должны помочь в поиске потерявшейся в доме вещи.

Договориться с домовым

Все, что требуется, – вслух 3 раза сказать: «Домовой, поиграй и отдай». Есть и некоторые нюансы. К примеру, некоторые люди рекомендуют перед произнесением заговора повязать на ножку стула полотенце или платочек. Также можно задобрить домового угощением: молоком, кусочком свежего хлеба, конфеткой. И обращаться к нему необходимо не как к какому-то гостю, а как к полноправному хозяину жилища. И тогда удастся быстро обнаружить потерянную вещь.

Провести ритуал с кружкой

Понадобится обычная кружка, в которую наливают кофе и чай. Ее следует перевернуть на блюдце, чтобы донышко находилось сверху, и оставить в таком виде на столе. Затем надо перестать думать о пропаже, переключив мысли на что-то другое. И то, что потерялось, случайно попадется на глаза.

«Подарить» колдунье

Про этот способ мало кто знает. Человек, потерявший дома какую-либо вещь, должен произнести: «Дарю Надежде Павловне Кохановой (назвать пропавший предмет)». Надо повторить это 3 раза. Кто же такая Надежда Павловна? Говорят, что она была колдуньей и помогала людям возвращать вещи, которые те потеряли. Коханова давно покинула этот мир. Но многие уверены, что, даже находясь на том свете, она продолжает помогать в поисках потерянных вещей.

Прибегнуть к бытовой магии

Если все попытки отыскать пропажу оказываются неудачными, стоит прочесть заговор. Но тут необходима предварительная подготовка. Надо взять спичку, зажечь ее и подождать, когда она догорит. Далее следует нарисовать угольком крест на ладони левой руки. И прочесть заговор: «Все, что ушло, вернется. А все, что мне нужно, найдется. Христос и высшие силы со мной». Завершить все словом «Аминь». Заговор надо повторить 3 раза, а затем смыть с ладони нарисованный крестик. Но не водой, а молоком.

Записаться на прием к экстрасенсу

Есть колдуны и ведьмы, предоставляющие такую услугу как поиск потерянных в доме вещей. В большинстве случаев им даже не нужно выезжать на место «происшествия». Экстрасенс просто даст владельцу жилплощади заговор или подробно расскажет, что надо сделать для обнаружения пропажи.

Выполнить уборку

Иногда решением проблемы является проведение генеральной уборки в частном доме или квартире. Хозяева перетряхивают все полки, осматривают дальние уголки шкафов. Порой пропажа обнаруживается спрятанной, к примеру, в магнитофоне, старом холодильнике или ведре для мусора.