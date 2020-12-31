Взгляд со стороны: как ведет себя женщина рядом с мужчинами по ее знаку зодиака

Важно знать о сильных и слабых сторонах до начала общения с противоположным полом.

Каждая хоть раз обращала внимание на то, что при знакомстве с мужчинами сценарий для каждой практические идентичный. Некоторые дамы строят из себя ледяную леди, тогда как другие быстро становятся «своими». К одним мужчины слетаются подобно пчелы, а других решают обходить стороной.

Отношения с противоположным полом от много зависят, в частности и от знака зодиака.

Рыбы

Рыбы-девушки в основном мечтательницы. В их голове отношения – это сказка, поэтому реальность не всегда соответствует их идеалам. Рабы общительны, но абсолютно не знают, как вести себя, когда их предмет воздыхания угодит в «сети».

Овен

Овны сложны не только в дружбе, но и в отношениях. Они любят соревнования и брать мужчин в «силки». Девушки-овны считают, что стиль «неприступная леди» привлекает к ним больше внимания. Они уверенны в себе и умеют удержать внимание мужчин, держа их на коротком «крючке». Флирт для этого знака будто второе «я».

Телец

Тельцы весьма традиционны и очаровательны. Девушки, рожденные под этим знаком, без ума от мужчин, умеющих преподнести себя как настоящие джентльмены – открыть дверь, когда это нужно, подарить красную розу. Они не делают первый шаг, потому что всегда ждут этого от мужчин. И дожидаются. Флирт – не их стихия, но это не делает их менее прекрасными.

Близнецы

Близнецы весьма непостоянны: могут быть холодны, а уже спустя мгновенье гореть подобно пожару. Сегодня эти девушки будут безумно влюблены в мужчину, а завтра совершенно забудут, как звали их кавалера. Могут флиртовать сейчас с одним, а через минуту с другими. Это не способ вызвать ревность, скорее лишь натура этого знака.

Рак

Свидание для девушек-раков не так гладко проходят, как бы хотелось. Их перепады настроения и вечные капризы способен вытерпеть только по-настоящему терпеливый мужчина. Их романтические идеалы слишком завышены, и почти непосильны для множества мужчин. Но если найдется тот, кто примет их такими, какие они есть, то раки расцветают, становясь пушистыми и нежными созданиями.

Лев

Жизненная необходимость все львиц – быть желанными противоположным полом. Их поведение прямо кричит о том, что окружающие мужчины недостойны даже того, чтобы дышать с ними одним воздухом. Девушки дают мужчинам ровно столько, чтобы они считали их идеалом, но при этом не ушли к тому, с кем проще.

Лев – знак, который наполнено любовью. Ведь когда львицы успокоятся и поймут, что их вторая половинка по-настоящему их любит и предан, то будут вести себя совсем иначе.

Дева

Девы до последнего будут ждать первого шага от мужчины, даже если их влюбленность будет граничить с безумием. Они слишком неуверенные в себе, чтобы сделать этот шаг, ведь прежде, чем они пойти навстречу кому-то, они должны быть убеждены, что их любят. Девы не любят игры, они лишь желают искренних чувств.

Весы

Одиночество не для весов, они просто для него не созданы. Венера, под которой рожден этот знак, в вечных поисках своей второй половинки. Они могут быть с мужчиной просто до тех пор, пока не подвернется лучший вариант. Мужчина в таких отношениях никогда не поймет, что он лишь временная приходить дамы.

Скорпион

Скорпионы любят, когда их ревнуют, и любят эту ревность вызывать. Благодаря природной хитрости они легко могут определить слабость и желание человека. Отношения этого знака будут страстными.

Стрелец

Стрельцы любят свободу, и отношения не исключения. Но это не будет длится вечно, ведь осознав, что их любят они решат «осесть» рядом с любимым человеком.

Козерог

Козероги очень занятые дамы. Они могут часами игнорировать элементарные сообщения, что часто становится причиной расставаний или потерей интереса мужчины. За этими знаками нужно долго ухаживать, чтобы покорить.

Водолей

Водолеям тоже нужна свобода, потому что постоянное общество человека начинает их быстро угнетать. Устав, они могут просто исчезнуть, оборвав все связи. Отношения с ними не сулят легкости.