Занятия спортом и интим под запретом: популярные заблуждения о менструации

И хотя сейчас не Средневековье, некоторые дамы во многом себя ограничивают в период менструации. Они просто следует рекомендациям, описанным в журналах и на сайтах. Существует несколько популярных мифов, в которые многие верят. И пришло время их развенчать.

Нельзя заниматься спортом

Какие-либо прямые запреты на спорт с медицинской точки зрения отсутствуют. Ведь во время занятий спортом происходит выделение эндорфинов. А значит, у женщины в «эти» дни улучшается настроение, а неприятные ощущения сводятся к минимуму. Если при менструациях дама ощущает сильную усталость, то ей стоит заняться йогой или пилатесом. Наступление критических дней не говорит о том, что не нужно проявлять физическую активность.

О приеме ванны на этот период нужно забыть

Многие представительницы прекрасного пола действительно верят в то, что прием ванны и менструация являются несовместимыми вещами. В основу этих слухов положено утверждение о том, что из-за горячей воды происходит стимуляция кровообращения. Конечно, это так. Только поводов для волнения нет. Если принять теплую ванну, то ничего страшного не произойдет. Наоборот, вода поспособствует улучшению самочувствия. Она снимет напряжение мышц, облегчит спазмы и минимизирует болевые ощущения.

Не стоит переживать из-за возможного попадания воды внутрь организма и развития воспалительного процесса. Она может проникнуть лишь в начало вагинального канала, а не в матку. Во время менструации слизистая обновляется естественным образом, никакой открытой раны нет. А значит, можно смело набирать ванну.

Интим под запретом

Еще один миф, мешающий дамам жить полноценной жизнью. Половые акты во время критических дней не вредны, а наоборот, полезны. Ведь в этом случае облегчаются менструальные спазмы, уменьшается боль, а настроение лишь улучшается. Также многие женщины говорят о том, что занятия любовью в «красные» дни особенно хороши, ведь в этот период легче достигнуть оргазма.

В критические дни забеременеть невозможно

В этом убеждены многие дамы детородного возраста. Конечно, вероятность зачатия малыша во время менструации гораздо ниже, чем в другие дни. Однако совсем исключать такой вариант не стоит. В среднем цикл составляет 28 суток. У некоторых он короче или является нерегулярным. Наступление пика фертильности происходит за 12-16 суток до начала нового цикла. При этом находящиеся внутри женского тела сперматозоиды способны сохранять свою активность до 5 дней. Поэтому незащищенный секс вполне может привести к зачатию ребеночка.

Тампон может «затеряться» в женском теле

Один из глупейших мифов современности. Хотя немало женщин верит в это, а потому отказывается от пользования тампонами. Скорее всего, возникновение такого мифа связано с тем, что тампон почти не ощущается внутри. Потерять это гигиеническое изделие можно в дамской сумочке. Но не внутри. Его вводят глубоко во влагалище. Там тампон будет находиться, пока его не извлекут. В матку он точно не попадет, поскольку в шейке матки крохотное отверстие. То есть тампон туда просто не пролезет.