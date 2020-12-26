Женщины, которых боятся все мужчины

Мужчины могут не просто избегать или испытывать неприязнь к определенным женщинам, но и серьезно бояться общения с ними. Здесь речь пойдет о конкретных наиболее выраженных чертах личности, отпугивающих мужчин. Чаще всего такой эффект срабатывает, если парень чувствует, что определённое проявление женской личности каким-то образом ущемляет его маскулинность и заставляет сомневаться в собственной мужественности.

Отличница

Кажется желанной собеседницей, другом и партнершей. Однако многих такие женщины отталкивают, потому что соответствовать такой девушке крайне сложно. Мало того, что она много требует от себя, так ещё и партнёра настраивает на ту же волну, и он более болезненно воспринимает собственные проколы, ошибки и слабости. А поскольку идеалов не существует, это может быть очень болезненное взаимодействие. В то же время у девушки могут быть секреты того, как она справляется с такими стремлениями и прорабатывает промахи, а мужчина к этому может быть просто не готов.

Вечно обиженная

Речь идет не о девушках, которые обижаются из-за каждой мелочи снова и снова. А об особах, которые обижены по жизни. Пережив однажды определённый травмирующий опыт, они как бы проживают его снова и снова в течение жизни, воспринимая окружающих через призму этих драматических чувств. Обычно такая девушка вызывает недоверие и отталкивает парня. И это неудивительно, ведь не с каждым человеком женщина готова открыто поговорить о своих больных местах, чтобы вместе с этим справиться.

Женщина с низкой самооценкой

Может привлечь разве что выраженного тирана или агрессора. Нормальные парни просто будут избегать её, потому что такие девушки, как правило, предпочитают жертвовать своей жизнью и здоровьем в пользу других. Бывает, что за этим стоят детские травмы, осознанный выбор, но чаще всего давление общества, которое навязывает женщине мысль, что она должна служить другим в ущерб своим собственным интересам. Разумеется, такая девушка не будет интересна самодостаточному взрослому мужчине, который понимает, что, только позаботившись о себе как следует, можно быть счастливым в отношениях с другим.

Мужественные девушки

Пугают парней из-за того, что последние видят в них чуть ли не соперниц, бросающих им вызов. Разумеется, рядового обывателя оттолкнет женщина, которая, например, профессионально занимается боевыми искусствами, ведь она действительно превосходит его по силе, ловкости и скорости. А поскольку зачастую доминация мужчины над женщиной в отношениях держится на возможности применения физической силы, ни один парень не ввяжется в отношения с такой девушкой. Кроме того, некоторых мужчин выбивает из колеи, что женщины переняли в свою жизнь некоторые исконно мужские черты. Например, они сами зарабатывают деньги и решают, куда их тратить, способны решать сложные вопросы, принимать судьбоносные решения, даже починить смеситель, воспользовавшись роликом из интернета. В паре с такой собой мужчина уже не сможет чувствовать себя главенствующим, поэтому он избегает подобных женщин.

Контролерша

Девушка, которая большую часть свободного времени тратит на то, чтобы узнать, где, в какое время, с кем находится молодой человек, быстро останется одна. Возможно, эту манеру она позаимствовала о своей матери либо ей в детстве не хватало ощущения контроля над собственной жизнью. В любом случае такую проблему нужно прорабатывать и освобождать время для себя любимой.