Зима — не повод отказаться носить платья

Платье – это наряд женщины, подчеркивающий ее красоту. Но зимой все чаще представительницы слабого пола вынуждены ради удобства и тепла надевать брюки. Но можно не отказывать себе в желании надевать платье и при этом чувствовать себя комфортно.

Советы как в платье не замерзнуть в зимнее время

Тонкие и синтетические ткани не для зимы.

Платья из полиэстера, вискозы и шелка не согреют даже под теплым пальто или шубкой из натурального меха. Они не только холодные, но и мнутся под верхней одеждой, а также электризуются. Легкие платья не только не сочетаются с плотным пальто или полушубком, но и смотрятся нелепо. Наряды из легких тканей подойдут для весны или прохладного лета.

Трикотажные наряды подойдут для минусовой температуры.

Длинное трикотажное платье или удлиненный свитер-платье, облегающий фигуру, согреет своим теплом и не помнется под верхней одеждой. Такой тип одежды подходит для уикенда и делает образ женщины домашним и уютным. С трикотажными платьями следует носить легинсы или колготы средней плотности. Из обуви подойдут высокие сапоги из замши.

Шерстяное платье согреет в непогоду.

Платья строго фасона делают образ деловым, но в тоже время, женственным. За счет плотной ткани дизайнеры подчеркивают линию плеча и создают деловой образ. А линию талии можно подчеркнуть широким ремешком, гармонирующим с цветом ткани. Фасон юбки может быть карандаш или облегающий. Носить такое платье следует с бежевыми или серыми колготками плотностью 40 ден. Такой наряд в зимнее время подойдет для работы в офисе. Элегантное украшение придаст изюминку созданному образу. Удлиненное платье прекрасно сочетается с высокими сапогами и другой обувью. Переобувшись на работе в туфли на каблуке, вы только подчеркнете элегантный образ.

Теплый образ — платье с брюками.

Наряд платье с брюками придает элегантность и стиль женщине. Длина платья максимум – 10 см до колена. Подол может быть прямого покроя и ассиметричного. Удачное сочетание, когда брюки и платье одного цвета. Допустимым считается, если брюки на один тон темнее. Фасон платья диктует ширину брюк. Если платье из твидовой ткани, то подойдут кожаные или замшевые брюки. Наряд будет привлекательным.

Короткое платье под длинным пальто.

Если длинное платье не подходит, то в зимнее время допустимо надеть короткое теплое платье под пальто до пола. Тогда вы не будете удивлять окружающих и не навредите здоровью.