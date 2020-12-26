Зима — не повод отказаться носить платья

Платье – это наряд женщины, подчеркивающий ее красоту. Но зимой все чаще представительницы слабого пола вынуждены ради удобства и тепла надевать брюки. Но можно не отказывать себе в желании надевать платье и при этом чувствовать себя комфортно.
Советы как в платье не замерзнуть в зимнее время
- Тонкие и синтетические ткани не для зимы.
Платья из полиэстера, вискозы и шелка не согреют даже под теплым пальто или шубкой из натурального меха. Они не только холодные, но и мнутся под верхней одеждой, а также электризуются. Легкие платья не только не сочетаются с плотным пальто или полушубком, но и смотрятся нелепо. Наряды из легких тканей подойдут для весны или прохладного лета.
- Трикотажные наряды подойдут для минусовой температуры.
Длинное трикотажное платье или удлиненный свитер-платье, облегающий фигуру, согреет своим теплом и не помнется под верхней одеждой. Такой тип одежды подходит для уикенда и делает образ женщины домашним и уютным. С трикотажными платьями следует носить легинсы или колготы средней плотности. Из обуви подойдут высокие сапоги из замши.
- Шерстяное платье согреет в непогоду.
Платья строго фасона делают образ деловым, но в тоже время, женственным. За счет плотной ткани дизайнеры подчеркивают линию плеча и создают деловой образ. А линию талии можно подчеркнуть широким ремешком, гармонирующим с цветом ткани. Фасон юбки может быть карандаш или облегающий. Носить такое платье следует с бежевыми или серыми колготками плотностью 40 ден. Такой наряд в зимнее время подойдет для работы в офисе. Элегантное украшение придаст изюминку созданному образу. Удлиненное платье прекрасно сочетается с высокими сапогами и другой обувью. Переобувшись на работе в туфли на каблуке, вы только подчеркнете элегантный образ.
- Теплый образ — платье с брюками.
Наряд платье с брюками придает элегантность и стиль женщине. Длина платья максимум – 10 см до колена. Подол может быть прямого покроя и ассиметричного. Удачное сочетание, когда брюки и платье одного цвета. Допустимым считается, если брюки на один тон темнее. Фасон платья диктует ширину брюк. Если платье из твидовой ткани, то подойдут кожаные или замшевые брюки. Наряд будет привлекательным.
- Короткое платье под длинным пальто.
Если длинное платье не подходит, то в зимнее время допустимо надеть короткое теплое платье под пальто до пола. Тогда вы не будете удивлять окружающих и не навредите здоровью.
А какие вы платья носите зимой?