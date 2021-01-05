5 наиболее упрямых и неуступчивых Знаков Зодиака

Что касается упрямства и неуступчивости, эти черты характера часто воспринимаются неоднозначно. На первый взгляд, хорошо, что человек умеет добиваться поставленных целей, но перечисленные качества могут стать причиной проблем в общении с окружением.

Астрологами составлен список самых бескомпромиссных и упрямых знаков гороскопа. Ознакомившись с ним, можно получить подсказку, от споров с кем лучше воздержаться.

Овны

Отличительные черты представителей этого Знака Зодиака – несговорчивость и упрямство. Овнам нравится спорить, при этом для них непринципиальна суть конфликта. А также они являются любителями действовать наперекор окружающим.

Люди, родившиеся под таким знаком гороскопа, не сдаются, пока им не удастся доказать точку зрения оппонента. Для этого они готовы приложить все свои силы. Кстати, интересен тот факт, что Овны женского пола намного требовательнее и упорнее, чем мужчины.

Тельцы

Телец по своему упрямству не уступает Овнам, особенно если кто-то нарушил их комфорт. Однако, в отличие от Овнов, они способны бороться со своим упрямством. Переубедить напористых Тельцов просто – достаточно предложить им альтернативу желаемому. Как вариант, можно прибегнуть к лести.

Львы

Львам трудно признать свои ошибки по причине гордости. Они считают, что это уронит их авторитет в глазах окружения.

Часто представители этого Знака Зодиака упрямятся, чтобы привлечь к себе внимание. Для этого они готовы ввязаться в спор даже по непринципиальному для них вопросу.

Однако астрологами предлагается способ, как незаметно переупрямить Львов. Стоит попробовать найти компромисс во время личной беседы с ними. Ведь, когда рядом никого не будет, им не придется поддерживать собственный статус. Как вариант, можно сделать Льву комплимент – например, сказать, что он рассудительный и мудрый человек. Тогда он будет готов пойти на встречу.

Стрельцы

Стрельцы не любят признавать собственные ошибки и просить прощения. Они считают, что в мире существует только две точки зрения – их и неправильная позиция. Мнение людей, родившихся под этим знаком, невозможно поменять с помощью продуманных доказательств их неправоты, даже если говорящий человек является для них авторитетом.

Девы

Упрямство Дев нередко мешает им в жизни. Они готовы идти напролом и игнорировать более простые способы достижения желаемой цели. Их можно назвать крепкой цитаделью, которая не разбивается даже при приведении в качестве аргументации достоверных фактов.