5 товаров, которые незаметно пожирают семейный бюджет

Денежные запасы у любого человека совсем не резиновые: при неумелых тратах и отсутствии пополнения они неизбежно заканчиваются. Семейный бюджет тем более подвержен быстрому исчезновению: так, семья из двух человек тратит значительно больше, чем каждый из них тратил бы, если бы жил один.

Бывают покупки, которые кажутся совсем недорогими и не обременяющими семейные денежные запасы. Однако пристрастие к подобным товарам играет с людьми злую шутку: деньги исчезают незаметно. Каждый раз создаётся впечатление, что муж или жена лишь незначительно превышают некую условную «норму» денежных трат, однако в конечном итоге «незначительное превышение» составляет многие тысячи рублей.

Одна из причин этого – существенная наценка на повседневные товары, которые в реальности должны стоить сущие копейки.

О каких же коварных товарах идёт речь?

Растворимый кофе. Производится этот коричневый порошок из самого дешёвого сырья; иногда в ход идут даже испорченные зёрна – в частности, пережаренные. Как правило, подобные продукты изготавливаются из остатков – крошек, опилок, пыли и т. д. – оставшихся от производства качественных сортов товара. Однако в магазинах растворимый кофе чаще всего продают по достаточно дорогой цене.

Туалетная бумага. В борьбе с многочисленными конкурентами многие производители придумывают массу новых «фишек»: выпускают разноцветную, ароматизированную бумагу и даже с пупырышками. Цена такой бумаги неизбежно поднимается, но при этом свою основную функцию она выполняет не лучше, чем самая обычная дешёвая туалетная бумага. Но и это ещё не всё: производители время от времени сокращают длину рулона. Так что сегодня покупатели за те же деньги приобретают на несколько метров меньше, чем было пять – десять лет назад. Энергетики. Это, по сути, обычные прохладительные напитки, представляющие собой воду с сахаром и ароматизаторами. Однако броская упаковка и громкая реклама делают своё дело: «волшебные» напитки продаются по огромной цене и считаются достаточно «элитными» товарами.

Товары с пометками «эко», «био», «без ГМО» и т. д. На деле это просто приманка, позволяющая поднять цену на обычный товар в несколько раз. Маркетологи играют на безграмотности большинства покупателей. Особый цинизм, по мнению более-менее просвещённых людей, представляет надпись «Без холестерина» на бутылках с подсолнечным маслом. Ведь холестерин – это животный жир, его в принципе не может быть в растительном масле. Если, конечно, его туда кто-то специально не добавит; но с таким же успехом «злодеи» могут добавить в подсолнечное масло и цианистый калий.