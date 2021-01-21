А я люблю женатого: увести или уйти?

«Да я никогда и ни за что не свяжусь с женатым мужчиной. Да как ты могла?» – вычитывают женщины своих приятельниц, родственниц, дочерей. Что сказать в этой ситуации? Только одно – не зарекайтесь. От знакомства и романтических отношений с женатым мужчиной не застрахована ни одна из вас. А что потом?

Выбор есть?

Любовь зла, особенно когда встречаешь человека и понимаешь, что он твой идеал, вторая половина. Так случилось, что он женат, в семье подрастают дети. Женщина должна либо это принять и ограничиться нечастыми тайными встречами, изводить себя ревностью, оставаясь в праздники и выходные в одиночестве.

Есть и другой вариант – уйти, перебороть себя, следуя морали, навязанной обществом. А нужно ли уходить? Нужно ли так просто отказываться от своей любви или стоит за нее побороться?

Перекресток из трех дорог, сложный выбор, а выход должен быть только один. Правильность в этом случае – понятие индивидуальное. Определенно можно сказать только одно: рубить с плеча, решать сгоряча не нужно.

Любовница

Остаться любовницей можно, если серьезных отношений нет, просто хочется развлечься, время от времени появляться со спутником. Правда, придется принять, что мужчина с такой женщиной приятно отдыхает без обязательств, а дома его ждут выстиранные рубашки, вкусный ужин, бытовые проблемы.

Любовницы умело пользуются привязанностью женатых мужчин, получают от них подарки, финансовую помощь. Такие отношения идеальны до того момента, пока женщина не влюбляется в своего любовника и не растворяется в нем. Сердце горячее, а разум холодный, как говорится.

Жена

Увести женатого мужчину из семьи сложнее, чем кажется. Вроде, оба любят друг друга, готовы к такому решению, но у него всегда находятся отговорки. Мужчина задумывается, как начнет с нуля после стольких лет брака, его держит дом, привычки.

Если женщина настроена решительна, не собирается отступать, то о жене избранника ей думать не нужно, чтобы не изводить себя муками совести. Иногда приходится ставить ультиматумы: я буду с тобой, если ты серьезно настроен и готов расстаться с женой.

Уйти

Психологически это сложно и больно, но у женщин, которые не готовы к роли любовницы и понимают, что мужчина никогда не уйдет из семьи, он единственно правильной.

Если разрывать отношения, то лучше это делать сразу и бесповоротно. Чем дольше тянешь, тем себе же больнее.

Этот вариант, как показывает практика, самый верный, потому что проходит время, боль притупляется, образ любимого мужчины стирается. Зато многие женщины встречают свою настоящую любовь, строят отношения и счастливы.