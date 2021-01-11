Безответная любовь: как отвечать на чувства нелюбимого

Кто не мечтает услышать признание в любви? Однако не всегда заветные слова звучат в нужное время и в нужном месте. Напротив, мужчина произносит заветную речь, но ответить на чувства взаимно не получается, а все потому, что их просто нет. Как отказать и не обидеть? Если ли какие-то секреты, позволяющие выйти из положения достойно?

Никаких обязательств

Кто сказал, что человек должен любить только того, кто любит его? Каждый вправе сам решать, отвечать взаимностью или нет, ведь сердцу не прикажешь. Ни в коем случае нельзя винить себя в чем-то. Однако нужно уметь отвечать корректно, чтобы мужчина не был обижен, чтобы не были задеты его чувства и не появилась обида.

Каждый достоин счастья

Главная ошибка, совершаемая многими девушками – убеждение себя и собеседника в том, что любви такого человека недостойна. Никогда не нужно никого отговаривать, приводить аргументы в виде: тебе нужна другая, мой характер не таков и прочее. В ответ можно услышать переубеждение. Единственные момент, который можно подчеркнуть собеседнику – неготовность к отношениям в данный момент.

Ласка в помощь

Бывает так, что и взаимностью ответить не хочется, но и общение с человеком дорого. Рассказывайте мужчине о том, что с ним хорошо, интересно проводить время, всегда есть о чем поговорить. Слово «люблю» звучать в диалоге не должно.

Друзьями быть невозможно

Многие убеждены, не существует настоящей дружбы между мужчиной и женщиной. Они либо встречались в прошлом, либо обязательно будут иметь связь в будущем. Во избежание лишних надежд не рекомендуется предлагать просто сохранить дружбу. Лучше замените это слово на простое общение.

Разговор в правильном месте

Выбор территории для разговора — задача не простая. Мужчина, получивший отказ на территории женщины, получает двойной удар по самолюбию. Ведь женщина не просто говорит нет, но и выставляет за двери. Идеальное место для такого разговора – кафе, парк. Обстановка должна быть комфортной и спокойной.

Когда нет слов – можно написать

Разговор с человеком – это всегда контакт глаз. Мало того, что отказать придется, так еще и в глаза смотреть. Такое под силу не каждой девушке, даже самой сильной. Почему бы не воспользоваться другим вариантом и не отказать в письменном виде? Удастся выразить слова, чувства, пояснить отказ. Мужчины подобное воспринимают лучше, ведь не приходится ничего говорить сею секунду, можно размыслить, остыть.

Когда человек признается в любви, он всегда хочет услышать: и я тебя тоже. Когда сказать такое в ответ пока не получается, лучше не портить настроение ни себе ни мужчине.