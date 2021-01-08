Чем отличаются настоящие леди от простых смертных

Многим кажется, что леди – это женщина, имеющая аристократическое происхождение и соответствующее воспитание. Но на самом деле стать ей можно, придерживаясь нескольких простых принципов, которые наверняка изменят жизнь к лучшему.

Настоящие леди знают, что опаздывать – это вовсе не женская привилегия. Пунктуальность стоит во главе угла, она скорее придет на встречу на 5 минут раньше, чем заставит другого человека ждать. Она ценит своё и чужое время.

То же самое относится и к личным границам. Это не значит, что леди должна быть закрытой и необщительной, но она знает, где нужно провести черту и при необходимости поставить собеседника на место. Кроме того, она не станет задавать другим неудобных вопросов об их личной жизни и уж тем более сплетничать про общих знакомых.

Чувство собственного достоинства – довольно расплывчатая формулировка. Это то, что возникает у настоящей леди, когда она проникается уважением в первую очередь к самой себе и чувствует уверенность в своих силах. Оно неразрывно связано с образованием и социальным опытом. Леди понимает, когда ею пытаются манипулировать, или перед ней появляется абьюзер, которому нужно уметь противостоять, а лучше держаться подальше.

Особый стиль во внешности леди строится на принципах классики, и часто в нем используются знакомые всем элегантные вещи. Обычно такая девушка придерживается минимализма и покупает вещи не из-за того, что они красивы сами по себе, а потому, что они выигрышно смотрятся конкретно на её фигуре.

Ответственность. Леди не бросает слов на ветер, сдерживает обещания и способна нести ответственность за свои поступки и свою жизнь в целом. Она не станет прятаться за чью-либо спину и надеяться, что кто-то другой обеспечит её необходимым и решит за неё любые вопросы.

Самоконтроль. Это вовсе не значит, что леди не станет заливисто смеяться из-за какой-нибудь шутки, но она знает, в каких случаях это уместно, а когда надо проявить сдержанность. Она не станет скандалить с окружающими, обвинять их во всех грехах и выставлять себя как жертва.

Хорошие манеры включают в себя в первую очередь чёткую, хорошо поставленную и, разумеется, грамотную речь. Сюда же входит элементарное знание этикета, способность адекватно пользоваться столовыми приборами, быть разборчивой в выражениях, знакомствах и способах проведения досуга,