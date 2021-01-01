Для чего кладут одежду в холодильник: в чем польза этого действия

Некоторые люди кладут вещи в холодильный шкаф. Такая процедура может показаться странной, но приносит огромную пользу для вещей. Порой они выглядят гораздо чище, нежели после стирки.

В холодильном шкафу можно хранить не только продукты питания, но и другие предметы обихода. Например, многие барышни хранят капроновые колготки в морозильном ящике для того, чтобы они стали прочнее и крепче. Есть ещё один лайфхак. Вместо того чтобы стирать джинсовые брюки, их можно положить в морозильный ящик на некоторое время и всё. Звучит это, безусловно, странно, но эта процедура приносит пользу и срабатывает.

Какие же предметы одежды можно положить в холодильник, и при этом получить положительный результат и колоссальную пользу?

Если время от времени класть вещи в холодильный шкаф, то можно:

1. Избавиться от бактерий. Люди стирают вещи по двум причинам — чтобы избавиться от видимых загрязнений и уничтожить бактерии. Именно эти вредные вещества приносят кожный зуд и аллергию. Если положить вещь в холодильный шкаф, то можно уничтожить все вредные бактерии. Одежду нужно положить в пакет, плотно завернуть и продолжить в холодильник.





2. Можно уничтожить насекомых. Этот лайфхак для шерстяных вещей, которые так любит моль. Меховую одежду можно на три дня заложить в холодильник. Постельные клопы также гибнут при низких температурах. Одежду хранить в холодильнике необходимо не более четырех дней.

3. Постельные клещи приносят большое количество неудобств. Простая стирка не поможет избавиться от насекомых. Для того чтобы избавиться от назойливого аромата необходимо положить вещь в пакет, плотно закрыть и отправить в морозильную камеру.

4. Борьба с запахами. Иногда обычная стирка не справляется с неприятным ароматом, который впитался в одежду. А морозильная камера разрешит эту задачу. Для того чтобы избавиться от назойливого аромата, необходимо положить вещь в пакет, при этом убедившись, что он не сильно плотно закрыт и положить в морозильный ящик. Таким образом, можно избавиться не только от неприятного аромата, но и от стойкого парфюма, который впитался в одежду.

5. Можно избавиться от катышков. Если вещь колючая, то она станет мягче, а катышков будет гораздо меньше.

6. Можно освежить кожаное изделие. Услуги химчистки стоят недешево, и далеко не каждый сможет позволить себе это баловство. Есть простой выход — положить вещь в морозильный отсек в плотно закрытый пакет, чтобы не повредилась текстура изделия. Запах исчезнет, цвет станет ярче и свежее.