Дом из бруса: каковы его главные преимущества и особенности строительства

Об уютном частном или загородном доме мечтают многие граждане. Его можно возвести и самостоятельно, ознакомившись с подробной технологией выполнения работ подобного вида. Все большую популярность завоевывают брусовые дома. Они эффектно выглядят и обладают определенными достоинствами. Но какими именно?

Главные преимущества

Для возведения загородных и частных домов сегодня используются различные материалы. Почему же стоит отдать предпочтение брусу? Построенные на его основе здания получаются:

дышащими. Благодаря особой структуре дерева возможно создание в доме комфортного микроклимата и оптимального температурного режима. В брусовом доме воздух никогда не будет спертым и затхлым;

теплыми. Сам материал прекрасно сохраняет тепло;

легкими. В отличие от других разновидностей капитальных стройматериалов (к примеру, шлакоблока или кирпича), брус будет оказывать меньшую весовую нагрузку на фундамент. А значит, нет необходимости в обустройстве тяжелого и дорогостоящего основания;

привлекательными. Брусовый дом имеет неповторимую текстуру дерева, будет долгое время радовать глаз;

быстро возводимыми. Построить дом из бруса можно в кратчайшие сроки, которые варьируются в пределах от нескольких недель до 2-3 месяцев;

с внутренней отделкой. Стены внутри дома выглядят эстетично, поэтому хозяевам не нужно дополнительно тратиться на внутреннюю отделку;

долговечными. Главное – выполнять строительные работы в соответствии с технологией, правильно ухаживать за домом и проводить обработку специальными средствами. И тогда жилое здание из бруса прослужит 100 лет и более.

Особенности строительства

Осуществлять сборку брусового дома можно, не привлекая к этому процессу спецтехнику. Сам материал является легким. При этом происходит постоянное развитие и совершенствование технологии. А значит, даже непрофессионалы справятся с возведением подобного строения.

Брусовые дома эффектно выглядят. Они способны вписаться в пейзаж любого загородного участка. В таком доме царит атмосфера уюта и спокойствия. Для оформления интерьера можно выбрать любой стиль. Но чаще всего владельцы жилья предпочитают наслаждаться естественным видом природного материала.

Стоимость брусового дома может быть приемлемой. Главное – подобрать подходящий тип древесины. В продаже брус представлен в широком ассортименте. Разные варианты отличаются способом обработки и эксплуатационными характеристиками. Поэтому и цена может варьироваться.