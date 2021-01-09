Домашние вещи, которые лучше не мыть

Каждому во время уборки хочется довести чистоту до идеала, даже если речь

идёт о мягких текстильных вещах. В некоторых случаях лучше вызвать специалиста или применить другую методику очистки.

Даже если ковер или палас давно не чистили, мыть его уж точно не стоит. Многие перетаскивают его в ванную комнату, а потом пытаются просушить на балконе. Часто при этом нарушаются базовые правила чистки конкретного изделия. Ведь нужно учитывать материал и рекомендации производителя, а также грамотно подобрать моющее средство. Если вещь ручной работы, то подойдут углеводородные растворители. Если клеевая основа, то его могут правильно почистить только квалифицированные специалисты. Так что если ковёр запачкался, лучше использовать методы сухой уборки либо отвезти его в химчистку.

На картинах оседает со временем много пыли, но в коем случае нельзя протирать их влажной тряпочкой, и тем более с моющим средством. Для масляной живописи это может быть губительно. Впоследствии слой краски повреждается, появляются лишние пятна. Чтобы избавиться от пыли, достаточно взять специальную щетку или сухую тряпочку из микрофибры. Если загрязнение уже въевшееся, на помощь придет профессиональный реставратор.

Чаще всего пятна на мягкой мебели появляются в семьях с детьми. И в этот момент многие берут в руки мягкие губки с каким-нибудь моющим средством и пытаются оттереть грязь. В итоге из-за высокой влажности загрязнения погружаются глубже в ткань и обивку. К тому же нет никакого способа стереть или смыть образовавшуюся пену полностью с материала. В итоге обеспечена сырость, рост бактерий, неприятный запах, а иногда и плесень. Чтобы таких проблем не возникало, необходимо пользоваться специальными чехлами для мягкой мебели и снимать их сразу же, как только появилось пятно, либо при необходимости вызывать специальный клининг.

Не каждую кофеварку можно просто взять и помыть. Дело в том, что на ее стенках по мере использования оседают масла, которые в принципе делают вкус кофе более насыщенным. Но со временем необходимо от этого слоя избавляться. Если устройство гейзерного типа, ни в коем случае нельзя использовать мыло, а также средство для мытья посуды. После таких экспериментов почти наверняка кофе будет отдавать ароматом этой бытовой химии. На такой случай нужно просто держать под рукой инструкцию пользователя и прислушиваться к советам производителя.

Качественно почистить матрас в домашних условиях довольно проблематично, и влажные способы здесь абсолютно не подходят. Так повторится сценарий с мягкой мебелью. Чтобы не приходилось часто тратиться на химчистку и перевозку толстого матраса, рекомендуется пользоваться наматрасниками либо класть на основной матрас запасной тонкий, который будет легче постирать.