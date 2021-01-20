Эко-косметика: что собой представляет, каковы ее особенности

Тенденция eco-friendly медленно, но верно захватывает индустрию красоты. Теперь недостаточно того, чтобы входящие в состав косметики компоненты были натуральными и биоразлагаемыми. Такой же должна быть и упаковка.
Отличие от обычных средств
Эко-косметика от обычной отличается составом. На 95% она состоит из органических и натуральных компонентов. Безопасный продукт, представленный растительными и природными ингредиентами, контролируется на каждом этапе производства – от выбора сырья до упаковки.
Применяемые для изготовления эко-косметики растения должны быть выращены в местах, являющихся экологически чистыми. К примеру, в условиях дикой природы или на плантациях. Обработку будущего сырья нельзя проводить с использованием химикатов. Генетически модифицированные растения находятся под запретом. В натуральных косметических средствах отсутствует продукт животного происхождения. Исключение составляют лишь те, что были добыты без насилия над животными. Тестирование такой косметики не проводится на зверушках.
В экологической косметике нет красителей, ароматизаторов и консервантов, имеющих синтетического происхождения. А значит, в составе органических и натуральных средств точно не обнаружатся такие компоненты как силиконы, парабены, минеральные масла.
Еще одно доказательство экологичности – упаковка, соответствующая требуемым нормам и являющаяся безвредной для окружающей среды.
Особенности выбора
Поскольку в экологически чистой косметике отсутствуют ароматизаторы и синтетические красители, продукт должен быть светлых тонов и пахнуть натуральными растениями. Эко-косметика реализуется в скромной упаковке, основу которой составляет аптекарское стекло или биоразлагающийся материал. Возможны и другие варианты, к примеру, бамбуковая баночка либо алюминиевая туба. Главное, чтобы упаковка не была изготовлена из пластика, наносящего вред природе. Такая косметика имеет небольшой срок годности. А все из-за отсутствия искусственных консервантов в ней.
Стоит внимательно осмотреть упаковку. На ней должен быть напечатан (а не наклеен голограммой или стикером) значок или логотип сертифицирующей организации, к примеру, ICEA, Soil Association, Ecocert.
Общими критериями для экосертификатов являются:
- производство, признанное экологически чистым;
- упаковка, которую можно переработать;
- запрет проведения тестирования на животных;
- применение органического сырья, выращенного в максимально естественных условиях (без стимуляторов роста, пестицидов).
А вы уже успели оценить преимущества эко-косметики?