Идеальный возраст для свадьбы существует

В каком возрасте лучше создавать семьи? В 22-25 лет или все же после 30-35-ти, когда оба уже взрослые люди, твердо стоят на ногах? Возрастные споры не утихают, но американские ученые, похоже, решили поставить в них точку. Они провели исследование и выяснили, когда влюбленным парам лучше официально вступать в брак.

Нужно сказать, что американцы не жалеют денег на изучение личностных проблем, исследования, связанные с взаимоотношениями мужчин и женщин. Описываемый эксперимент – еще одно тому подтверждение.

Истории любви – материал для науки

Основу исследования составили истории любви нескольких сотен пар, которые детально изучали ученые. Результат получился неожиданным и точно непрогнозируемым.

Изучив материал, сравнив и обобщив показатели, исследователи пришли к выводу, что идеальный возраст для вступления в брак – 23 года.

Почему так?

Да потому что в этом возрасте молодежь уже успевает окончить университет, получить диплом и устроиться на работу. К этому моменту человек уже достигает определенной степени зрелости, у него уже сформировались определенные жизненные ценности, обозначены приоритеты.

Что касается женщин, то этот возраст идеален для рождения ребенка, что тоже немаловажно. В зрелости беременность – нагрузка на женский организм, тем более, если речь идет о первой беременности. Как говорят акушеры-гинекологи, всех нужно рожать вовремя.

А что с разводами?

Ранее уже проводились исследования браков, по результатам которых выяснилось, что зрелые отношения прочнее союзов, заключенных в возрасте 18-25 лет. Отчасти потому, что у взрослых людей больше жизненного опыта и мудрости, они менее эмоционально реагируют на ссоры, бытовые недоразумения.

По итогам нынешнего исследования выяснилось, что количество разводов существенно выше у пар, вступивших в законный брак до 23 лет. Ученые приводят такую статистику: у 18-летних пар распадается 6 из 10 союзов. У 23-летних – 3 из 10 браков заканчиваются разводом, т.е. вдвое меньше.

Статистику по зрелым парам исследователи не приводят. Не упоминают они и возраст влюбленных, истории которых взяты за основу в этом эксперименте. Поэтому воспринимать результаты можно с определенной долей скепсиса.

Очевидно одно, что мужчины и женщины в парах старшего возраста более рассудительны, дают друг другу время на осмысление, исправление ошибок.