Игнорирование: как заставить мужчину думать о тебе

Игнорирование в умелых руках может разжечь интерес у мужчины к женщине. При неуместном использовании опасного оружия, игнор способен разрушить отношения. Очень важно найти золотую середину, чтобы поддерживать мужской интерес и не испортить отношения.

Модель поведения зависит от конкретных обстоятельств, фазы развития отношений. Если пара познакомилась недавно или состоит в отношениях некоторое время, поведение будет отличаться. Важно помнить, что игнорирование не поможет завоевать любовь и симпатию второй половинки.

Если после знакомства и первых свиданий девушка исчезает и перестает отвечать на звонки и сообщения, мужчине покажется это странным. На данном этапе игнорирование неуместно. Симпатия только зарождается, важно отвечать взаимностью.

Молчание, безразличие, которое демонстрирует женщина, мужчина расценивает как незаинтересованность в нем и отсутствие симпатии. Утверждение, что мужчины готовы биться за внимание понравившейся женщины до последнего, сейчас не актуально. Мужской пол не любит сложности, холодных и отстраненных женщины. Если девушка проявляет взаимность, мужчина будут за ней ухаживать.

Легкое безразличие можно показывать только тогда, когда мужчина влюбился и сделал свой выбор. В такой ситуации можно аккуратно не ответить на звонок, сославшись на важные дела, не торопится перезванивать на пропущенный вызов и использовать некоторые женские хитрости.

Не стоит полностью посвящать все свое время избраннику. Нужно уделять время своим интересам и увлечениям. Видя, что женщина чем-то занята, мужчина будет стремиться проводить с ней как можно больше времени.

Во многих ситуациях девушка пытается всячески угодить мужчине. Инициатива принадлежит женщине, и со временем мужчина теряет к ней интерес. Важно показывать симпатию, но ставить свои дела на первое место.

В отношениях важно кокетничать и немного играть. Если изменить привычное поведение, мужчина заинтересуется, в чем же причина. Если каждый день пара находится на связи, в один день девушка может исчезнуть из поля зрения, в дальнейшем пояснив, что занята делами. Мужской пол сразу обратит на это внимание. Это подогревает заинтересованность. Важно не переусердствовать и не употреблять подобные уловки слишком часто.

Женская искренность, взаимность женственность заставляет мужчину думать об избраннице постоянно.