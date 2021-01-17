Как можно быстро сбросить вес

Вопрос похудения является самой актуальной проблемой, в особенности перед наступлением весны и лета. Если до теплого сезона осталось мало времени, пришло время заняться своей фигурой. При желании сбросить вес, многие прибегают к быстрым методам и в итоге могут повредить себе здоровье. Есть чудодейственный способ похудения, который не приносит вреда.

Проверка здоровья

При смене питания для начала нужно сдать анализы:

ТТГ – это гормон щитовидной железы, который участвует в обменных процессах. При гормональном недостатке возникает сонливость, слабость, выпадение волос. Также человек начинает быстро набирать вес. Инсулин. Анализ для проверки инсулина сдают натощак. Проверка глюкозы предопределяет вероятность развития диабета. Лептин сдается также натощак. При повышенном лептине у человека появляется тяга к сладкому. Уровень гормонов можно регулировать при помощи питания, БАДов и коррекции сна. Липидограмма проводится для проверки сосудов и предотвращения развития болезни сосудов и сердца. Ферритин. При сниженном уровне ферритина возникает анемия. Лечение при анемии проводится под руководством врача. Витамин D-25 OH участвует в обменных процессах. При дефиците данного витамина избавиться от лишнего веса будет сложно. Проверка тестостерона. Данный тест проходят только мужчины.

После сдачи всех анализов нужно пройти консультацию у врача.

Избавление от пищевого мусора

После анализов нужно пересмотреть питание. Для начала необходимо избавиться от пищевого мусора. Сюда относятся продукты, которые прошли вторичную переработку:

Крупа для быстрого приготовления. Сок в пакетах. Сладкий йогурт. Белый хлеб. Сухарики, чипсы и печеньки, фастфуд.

Построение рациона для снижения веса

Основным компонентом правильного питания являются цельные необработанные продукты. Такие изделия приводят к сжиганию жира и проработке мышечной массы. И чем больше блюд в рационе, тем лучше. В рацион нужно включить:

Цельные продукты. Рыба мясо и птица. Тут рекомендуется выбрать натуральные фермерские продукты. Яйца и морепродукты. Киноа, гречка, бурый рис, овсянка для приготовления каши. Овощи и зелень. Авокадо, орехи, кокосовое масло и семечки.

Составляя рацион, нужно учитывать соотношение БЖУ и калорийность. При питании на похудение, блюда нужно измерять в граммах. Рацион для каждого человека составляется индивидуально. Как правило, составление питания лучше доверить нутрициологу. Не стоит составлять рацион самостоятельно. Так можно навредить своему здоровью.

Кардионагрузки

При похудении происходит снижение жировой прослойки. Именно занятия кардио позволяют ускорить процесс похудения. Кардиотренировки выполняют на равномерном пульсе. В идеале такая тренировка должна длиться около 40 минут. Для кардионагрузки нужно заниматься на велотренажере, эллипсе, беговой дорожке, степпере, тренажере для гребли. Многие отказываются от кардионагрузок, когда начинают задыхаться. При данной тренировке необходимо следить за пульсом и дыханием.