Как мужчины объясняют, почему изменяют, но не уходят от жен

Многие женщины сталкивались с изменой, но удивлялись тому, что благоверный не торопится собирать чемоданы. Вот какие объяснения по этому поводу не дают неверным супругам уйти из семьи к своей пассии.

Он ищет просто наслаждений, не претендуя на большее

Многие мужчины, развлекаясь на стороне, все ограничивают только сексом потому, что к женам они привыкли, они их хорошо знают, а с любовницами достаточно просто интима. Поэтому муж может не считать такие отношения чем-то особенным и не понимать, почему супруга так расстраивается, узнав об этом. Мотивы измены у мужчины и женщины разные. Если жена изменяет благоверному потому, что ждет от отношений на стороне душевной близости и тепла, то мужчину интересует чисто физический процесс и снятие напряжения. В таком случае он будет сколько угодно иметь таких отношений на стороне, не собираясь собирать чемоданы.

Рутина, угасание любви

Предсказуемость отношений в браке снижает градус романтики, поэтому мужчина легко восполняет дефицит событий приключениями на стороне. Если связь не настолько его увлекает, что он теряет голову, он так и будет жить на два дома, не собираясь ничего менять. Спасти брак поможет непредсказуемость и интрига в семейной жизни.

Море проблем и пресыщение супругой

Если жена перестала следить за собой и начала все время уделять дому, быту и детям, то мужчина может потерять к ней интерес. Вместо того, чтобы разнообразить отношения, помочь ей справиться, мужчина включает эгоиста и бежит по девочкам. В это же время он не настолько увлечен ими, чтобы в кого-то влюбиться по-настоящему.

Не видит в неверности ничего плохого

Иногда мужчина может разделять такие понятия, как измена и предательство, не считая физическую близость обманом, выдачей личной тайны или чем-то плохим. Ведь он же не собирается ничего менять в своей жизни, просто выпил, встретил доступную, что не так? И зачем бросать проверенную, надежную женщину ради совершенно незнакомой красотки?

Месть, эгоистичность, самоутверждение

Мужчина может считать, что он имеет право изменять, и что полигамность для него естественна, в отличие от половинки. Иногда он уверен в том, что все женщины изменяют и, чтобы снять напряжение, начинает делать то, что подсказывает воображение. Кроме того, мужчины любят обсуждать между собой свои подвиги, самоутверждаясь любовными победами, даже с кольцом на пальце. Чем популярнее он становится на личном фронте, тем больше его уважают.

По каким еще причинам мужчина остается в семье

Самая простая и банальная причина – привычка. Правильная и предсказуемая жена его вполне устраивает, муж считает, что отношения на стороне не стоят того, чтобы потерять то, что есть. Чаще всего причиной измены становится угасающая романтика, рутина, бытовые заботы и отсутствие разнообразия в отношениях со своей благоверной, поэтому женщине стоит взять инициативу в свои руки, постараться разнообразить и организовать самой свидания, чтобы у мужа не пропадал к ней интерес. Если она будет нравиться другим мужчинам, ревность и страх, что жена найдет кого-то получше, заставят его больше внимания уделять супруге.

Но не стоит забывать, что есть люди, неверные от природы и ничего нельзя с этим поделать. В такой ситуации придется самим выбирать, что лучше – терпеть или уходить.