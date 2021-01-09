Как носят пиджаки модницы Парижа

Для того чтобы создать неповторимый образ, нужно просто правильно подобрать пиджак и тогда композиция из джинс и футболки, рубашки или просто платьица будет смотреться достойно и гармонично.

И если женщина считает, что пиджак ей не идёт, значит, она просто пока не успела подобрать свой фасон.

Ориентироваться в этом вопросе можно на такие французские бутики, как Claudie Pierlot, Sandro и Maje.

Удивительно, но, не сговариваясь, был отмечен безусловный лидер. Такой моделью стал пиджак прямого кроя. Вот только каждый бутик по-своему презентовал тот вариант, с чем можно его носить.

Джинсы-клёш и блуза

Скинни, на которые ориентировались все модницы в последнее время, постепенно утрачивают свои лидерские позиции. Первенство занимают другие фасоны. И это модели – клёш. Женщинам должно понравиться то, что они делают ноги визуально стройнее и длиннее. Вот только тем девушкам, которые имеют пышные формы, нужно выбирать джинсы с клёшем от бедра. А вот если фигура напоминает треугольник, то нужно предусмотреть и высокую талию.

Романтичное мини

Конечно, такой вариант подойдёт только для тёплой погоды, чтобы ножки не чувствовали холод.

Это довольно смелый эксперимент – мини и пиджак. Раньше так могли выглядеть только те девушки, которым парни давали свою вещь, чтобы согреться, а сейчас это писк моды. И обладательницы длинных ножек такому эксперименту очень рады.

Конечно, на работу такое не наденешь, а вот на свидание или на встречу с друзьями вполне можно.

Но вот если представительница прекрасного пола не отличается высоким ростом, то такая композиция может быть проигрышной. Просто тогда миниатюрная девушка будет казаться ещё меньше. Чтобы избежать подобного эффекта, нужно правильно подбирать обувь.

Например, босоножки на каблучке с ремешком на щиколотке будут самым подходящим вариантом.

А вот для высоких девушек пиджак в союзе с мини даст возможность носить любую обувь.

Для любительниц смелых решений можно порекомендовать носить пиджак вместо платья. Это однозначно привлечёт внимание со стороны окружающих. Ведь многие будут мучиться в догадках, есть ли что-то под ним.

А вот романтичный образ можно создать благодаря длинной юбке. Так можно смело отправляться и на прогулку и на деловое свидание. А ещё будет уместно дополнить образ аксессуарами.