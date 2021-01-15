Как понять, что браку скоро придёт конец

Психолог Джон Готтман осведомил семейные пары и влюблённых двумя новостями. Хорошая — кризисные ситуации можно обойти в отношениях, а плохая — всего один момент может погубить брак.

Известный американский профессор Джон Готтман – предсказывает возможность развода в пределах 90%. Всю свою жизнь он посвятил теме прочности брака и прогнозирования разлуки между парами. В течение своей карьеры в области психоанализа он имел дело с парами, которые ради исследования ссорились в его кабинете. Анализируя их поведение, автор придумал свою модель общения — «Четыре всадника Апокалипсиса». Возможность идентифицировать в ходе обсуждения конфликта эту модель — даст необходимый первый шаг к их устранению и замене здоровыми, продуктивными мыслями. О каких всадниках идет речь? Критикующие порывы одного или двоих партнеров, презрение, защитное поведение и игнорирование.

Презрение — самый напряженный из «четырех всадников». Когда люди общаются в таком состоянии, то их порывы — действительно злы и они показывают свое неуважение через насмешки с сарказмом, оскорблением партнера кличками и использованием языка тела, например, закатывания глаз или ухмылки. В последствии чего, объект презрения чувствует себя никчемным.

Исследования даже показывают, что пары, которые презирают друг друга, более подвержены инфекционным заболеваниям (простуде, гриппу и т. д.), чем другие, из-за ослабленной иммунной системы. Презрение подпитывается давно закипевшими негативными мыслями о партнере, которые достигают апогея, когда агрессор атакует другого с позиции относительного превосходства.

«Когда пренебрежение берет вверх над всеми чувствами, человеку сложно замечать положительные качества партнера, — утверждает Готтман, — если не замечать достоинства партнера, то удовлетворение партнером мгновенно рассыпается». Пренебрежение съедает те самые невидимые нити, скрепляющие пару. Не удастся иметь хорошие отношения, если в паре не присутствует уважение.

Как обнаружить пренебрежение в паре?

Для примера Готтман часто приводит в пример своих приятелей, которые спустя 5 лет отношений находятся на грани распада. Кристина чувствует, что Марк уже не так её любит. Кристина уже не ощущает к Марку те особые чувства, что были ранее. Марк вечно озлобленно себя ведет с Кристиной. Муж часто подшучивает над своей женой в оскорбительном тоне. Пренебрежение взяло вверх над их отношениями.

Лекарство от пренебрежения

Возможность идентифицировать «четырёх всадников» в ходе обсуждения конфликта — необходимый первый шаг к их устранению, но этого знания недостаточно. Чтобы избавиться от деструктивных моделей общения и конфликтов, нужно заменить их здоровыми и продуктивными. А именно, вспомнить былое. Где была первая встреча, что за мысли в первую очередь были при виде партнера, какие воспоминания особенно дороги. Вернув былые ощущения и счастье от наслаждения общения друг с другом, получится избегать и решать конфликты.

Не снимать «розовые очки», смотря друг на друга

Порой люди делятся историями, каким чудесным, смешным казался партнер и какую бурю эмоций они испытывали, будучи рядом, невольно появляется вера в лучшее, несмотря на ссоры и недопонимания, набравшиеся за годы брака.

Готтман часто говорит — “Нужно учиться не снимать «розовые очки», смотря друг на друга”. Не пытаться «поймать за руку» партнера, когда он “косячит”. Лучше замечать и хвалить его, когда он делает что-то хорошее, и благодарить за это. Кажется, это таким примитивным, но почему бы не попробовать: ведь точно не будет так как было раньше.