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Как правильно носить женские чулки

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Такой атрибут как чулки придают женщине привлекательности. Женщины в чулках заставляют мужчин сходить с ума. Но чтобы выглядеть стильно и привлекательно, нужно знать о том, как их правильно носить.

Сочетание чулка с платьем

Чулки обычно, носят с платьем. Чтобы выгодно сочетать, необходимо соблюдать некоторые правила:

  1. Длина платья должна быть такой, чтобы белья не было видно. В особенности если на чулках есть кружева, ленты и липучки. Платье должно иметь свободный крой снизу.
  2. Платье должно иметь среднюю длину до или ниже колен. В особенности, если на платье есть разрез. Такой образ считается пошлым.
  3. Цвет чулка должен совпадать с оттенком обуви. Правильное сочетание обуви и чулка зрительно удлиняет ноги. Цвет не должен быть темнее платья.
  4. Вязаные изделия носят с шерстяными платьями. Чулки должны располагаться чуть выше колен. А платье подбирают средней длины.

Подбор платья для чулка

Как правильно носить женские чулки

Как правило, чулки носят женщины легкого поведения или бизнес-леди. На самом деле атрибут гардероба подходит всем девушкам, главное, знать о правилах носки. При классическом офисном стиле чулки носят с платьем–рубашкой, футляром, брючным костюмом и нарядом с запахом. При кежуал аксессуар сочетают с платьем-поло, баллон или кимоно. На молодежную вечеринку чулки можно надеть под черное коктейльное платье. При этом длина не должна высвечиваться. Под длинное платье носят прозрачный вариант. А вот под спортивные наряды чулки носить не стоит.

Сочетание чулка с синим, черным, красным и зеленым нарядом

С темным платьем носят только черные чулки. А выбор модели зависит от вида мероприятия и фасона платья. Простая модель отлично сочетается с ажурными чулками с рисунком или блестками. Под черный наряд также носят аксессуар телесного или бежевого оттенка. Зимой обувь темного цвета носят с коричневыми и серыми чулками. К платью синего цвета подходит только синий, черный и бежевый вариант. Под красный наряд подходит только бежевый чулок. Также можно надеть бордовый и черный аксессуар. С платьем зеленого цвета дизайнеры советуют носить телесные, черные или серые чулки.

Как правильно носить женские чулки

Подбор чулка под свадебное платье

Неправильно подобранные чулки могут испортить весь образ невесты. Поэтому атрибут стоит подбирать тщательно и обдуманно. Классический вариант – это белые чулки. Однако современные невесты предпочитают находиться в бежевых, голубых, розовых и черных платьях. Чулки должны подходить под цвет платья. Универсальными являются бежевый и телесный. При выборе фактуры стоит обратить внимания на матовые и гладкие варианты. Невестам с пышными формами не подходят ажурные чулки с узорами. Также нужно отказаться от сетчатого изделия. Выбирая аксессуар, необходимо учитывать способ крепления.

С чем сочетать белые чулки

Белый цвет, как правило, гармонирует с черным. Но надеть чулки с черным платьем отважится не каждая девушка. Данный стиль подходит прогрессивным девушкам. Современные дизайнеры рекомендуют носить белые чулки с серым, красным и бежевым платьем.

А вы носите чулки с платьем?

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