Как правильно носить женские чулки

Такой атрибут как чулки придают женщине привлекательности. Женщины в чулках заставляют мужчин сходить с ума. Но чтобы выглядеть стильно и привлекательно, нужно знать о том, как их правильно носить.

Сочетание чулка с платьем

Чулки обычно, носят с платьем. Чтобы выгодно сочетать, необходимо соблюдать некоторые правила:

Длина платья должна быть такой, чтобы белья не было видно. В особенности если на чулках есть кружева, ленты и липучки. Платье должно иметь свободный крой снизу. Платье должно иметь среднюю длину до или ниже колен. В особенности, если на платье есть разрез. Такой образ считается пошлым. Цвет чулка должен совпадать с оттенком обуви. Правильное сочетание обуви и чулка зрительно удлиняет ноги. Цвет не должен быть темнее платья. Вязаные изделия носят с шерстяными платьями. Чулки должны располагаться чуть выше колен. А платье подбирают средней длины.

Подбор платья для чулка

Как правило, чулки носят женщины легкого поведения или бизнес-леди. На самом деле атрибут гардероба подходит всем девушкам, главное, знать о правилах носки. При классическом офисном стиле чулки носят с платьем–рубашкой, футляром, брючным костюмом и нарядом с запахом. При кежуал аксессуар сочетают с платьем-поло, баллон или кимоно. На молодежную вечеринку чулки можно надеть под черное коктейльное платье. При этом длина не должна высвечиваться. Под длинное платье носят прозрачный вариант. А вот под спортивные наряды чулки носить не стоит.

Сочетание чулка с синим, черным, красным и зеленым нарядом

С темным платьем носят только черные чулки. А выбор модели зависит от вида мероприятия и фасона платья. Простая модель отлично сочетается с ажурными чулками с рисунком или блестками. Под черный наряд также носят аксессуар телесного или бежевого оттенка. Зимой обувь темного цвета носят с коричневыми и серыми чулками. К платью синего цвета подходит только синий, черный и бежевый вариант. Под красный наряд подходит только бежевый чулок. Также можно надеть бордовый и черный аксессуар. С платьем зеленого цвета дизайнеры советуют носить телесные, черные или серые чулки.

Подбор чулка под свадебное платье

Неправильно подобранные чулки могут испортить весь образ невесты. Поэтому атрибут стоит подбирать тщательно и обдуманно. Классический вариант – это белые чулки. Однако современные невесты предпочитают находиться в бежевых, голубых, розовых и черных платьях. Чулки должны подходить под цвет платья. Универсальными являются бежевый и телесный. При выборе фактуры стоит обратить внимания на матовые и гладкие варианты. Невестам с пышными формами не подходят ажурные чулки с узорами. Также нужно отказаться от сетчатого изделия. Выбирая аксессуар, необходимо учитывать способ крепления.

С чем сочетать белые чулки

Белый цвет, как правило, гармонирует с черным. Но надеть чулки с черным платьем отважится не каждая девушка. Данный стиль подходит прогрессивным девушкам. Современные дизайнеры рекомендуют носить белые чулки с серым, красным и бежевым платьем.