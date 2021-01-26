Как проходили роды в старину

В наш век беременную женщину окружают вниманием и заботой, за ней внимательно наблюдают специалисты все месяцы вынашивания младенца. Но так не всегда было.

Что происходило на самом деле

На Руси женщины чаще всего узнавали о собственной беременности, когда плод уже начинал явно шевелиться. Поэтому до этого момента девушка, особенно низшего сословия, продолжала выполнять привычные для себя дела. Когда о беременности узнавалось, девушка низшего сословия продолжала работать, но ей могли уменьшать нагрузку. В любом случае, труд крестьян не был легким.

Отношение к беременным женщинам практически не менялось. Это не было необычным или сакральным состоянием. Наоборот, это становилось во многих случаях помехой, нежели чем-то обыденным. Роды не считались тяжелым и сверхъестественным занятием. Зато выкидыш называли расплатой за былые грехи.

Поэтому не было каких-то особенных послаблений и облегчений в труде. Многие не понимали, что преждевременные роды или выкидыш – возможный результат тяжелой работы во время беременности.

Нередко случалось, что женщины, замешивая тесто или стирая белье, бросали это, чтобы уйти и рожать в поле, в баню или хлев. Рожать дома было не принято, потому что место родов – нечистое место. Это поверье возникло не только из-за нечистоты, возникающей в процессе, но и из-за того, что женщина в этот момент могла сквернословить.

Лучше всего для родов подходила баня. Если успевали, ее предварительно очищали, чтобы облегчить процесс.

В родах помогала обычно повитуха – обученная женщина, она и перерезала пуповину. Но нередко женщины рожали самостоятельно, потому что рядом никого не было.

Принятые позы

Современные кресла и различные приспособления для родов были придуманы не для комфорта женщины, а для удобства. Раньше ничего подобного не существовало.

Повитуха обычно советовала принимать определенную позу. Крестьянки часто рожали стоя или на корточках, держась руками за какую-то опору, например, за скамейку.

Дамы из высших слоев рожали лежа.

У голландок было принято рожать на специальном родильном стульчике, в древнем Египте – на священном камне в позе на корточках, в Японии – сидя на связке соломы.

Облегчение процесса

Чтобы роды прошли легче и быстрее, принимались разные меры. Если это происходило в помещении, обычно открывали окна и двери, а также ящики столов и комодов, печные заслонки и все, что открывалось. Волосы роженицы также не должны быть собраны в хвост или косу.

Китайцы рядом с рожающей женщиной открывали зонт, в Индии – роженица держала ключ.

Чтобы не сглазить еще не рожденного ребенка, сообщать о схватках старались только повитухе. А та пробиралась к положенному месту аккуратно, чтобы ее никто не заметил и ничего не заподозрил.

Была привычка также сыпать сахар в родовые пути, чтобы ребенок, который не может быстро выйти, скорее шел на сладкое.

Спать после процесса было не положено, потому что черти могли утащить ребенка и подменить его чертенком.

После родов

По завершении пуповину перевязывали волосом матери, устанавливая еще большую ее связь с младенцем. Потом, когда пуповина переставала пульсировать, ее обрезали.

Повитуха гладила новорожденному ручки, ножки, живот и головку. Слабенького малыша на некоторое время отправляли в печь, чтобы «допекся» и окреп. Разумеется, печь в этот момент не была нагретой.

Потом ребенка обмывали в специальной воде с добавлением соли, яйца и серебра.