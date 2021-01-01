Как сохранить красоту: простые советы от Виктории Бони

Прекрасная половина человечества особенно относится к уходу за собой, это стало неотъемлемой частью жизни женщины. Косметические процедуры помогают прекрасно выглядеть. Ухаживать за кожей необходимо, но обязательно ли это должно быть связано с высокими тратами.

Телеведущая Виктория Боня поделилась недорогим и эффективным способом борьбы за красоту. Утверждая, что необходимость посещения косметолога отпадет сама собой.

Избавится от отеков и ороговевшего слоя кожи поможет простой лайфхак. Это несложная ежедневная утренняя бьюти процедура правильного ухода за кожей лица.

Избавить лицо от ороговевшей кожи Виктория советует с помощью кофейного скраба, изготовленного своими руками. Для этого понадобится оставшаяся кофейная гуща.

Но не стоит забывать, что тут имеет место быть индивидуальная непереносимость. «Перед процедурой скрабирования необходимо увлажнить лицо и массировать скрабом кожу около пяти минут подушечками пальцев» — советует телеведущая. После чего скраб нужно хорошо смыть с лица. Протирать полотенцем кожу после процедуры нежелательно. Можно просушить кожу обычными бумажными салфетками.

«У каждой женщины бывало в жизни, что проснулась с утра, а лицо, отекшее, и выглядит не привлекательно. В такой ситуации только макияжем делу не поможешь» — говорит Виктория Боня.

Но, телеведущая знает, чем помочь, и самый главный лайфхак от Бони — это мандариновый массаж. Он обещает помочь избавиться от отечности лица. Попробовав раз, невозможно отказаться от него. Мандарин становится основным предметом для поддержания красоты и молодости.

Массаж необходимо начинать с нижней части и подыматься вверх по грудино-ключичной мышце. Ведь основная причина отеков — это застой лимфы. Мышца усыпана лимфоузлами, и массажируя ее, мы запускаем их активную работу. Если не выполнять такого типа массажи, то со временем это приведет к таким последствиям как второй подбородок, обвисание кожи на лице и брыли. Происходит это по закону гравитации.

Стоит отметить, что множество подписчиц Виктории благодарят ее за дельные советы и такие простые лайфхаки. Делая вывод из восхищенных комментариев на личной странице телеведущей, можно понять, что рекомендации правда помогают в борьбе за молодость.