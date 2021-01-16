Как сохранить спокойствие и хорошее настроение при стрессовых ситуациях

Прошел почти год с начала пандемии. Всемирный карантин повлиял на все сферы жизни. Вместе с распространением COVID-19 повысился уровень панических атак и психологических кризисов. Видя такие моменты, трудно сохранять оптимистический настрой.

Понятие «стресса»

Дистресс – это реакция человека на внешние раздражители. Данное состояние проявляется индивидуально. Некоторые считают, что если не думать о раздражителях, то стресс пройдет сам по себе. Другие зацикливаются на причине и в итоге забывают о поиске способа решения данной проблемы. При игнорировании стрессовой ситуации может наступить эмоциональное выгорание.

Как определить состояние дистресса?

При снижении концентрации внимания, нарушении сна, чувстве страха и тревоги, во избежание негативной реакции, нужно применить несколько советов.

Определение причины тревоги

Важно точно определить причину страха и тревоги. Сейчас многие боятся заболеть. А другим становится страшно из-за резкого изменения курса. Нужно задать себе несколько вопросов и найти плюсы в любой ситуации. К примеру, сидя дома на карантине, можно изучить кулинарные рецепты и научиться печь кондитерские изделия или освоить новые профессии.

Исключение триггера тревожности

Иногда люди стрессуют из-за новостей. Чтобы не портить настроение, не стоит смотреть телевизор и читать новости в интернете. При выполнении важных дел не нужно отвлекаться на телефон.

Физические нагрузки

Количество занятий спортом подбирается в зависимости от индивидуальных особенностей. Можно делать растяжки, простую утреннюю зарядку. Также можно прибегнуть к дыхательным упражнениям.

Общение с родными и близкими

Прежде всего, не стоит забывать об общении с близкими. С родными можно поговорить и рассказать о своих страхах. По словам психологов, люди, которые не общаются с родными и друзьями, сильнее переживают стресс. Можно устроить семейные посиделки, игры, просмотры сериалов. С родными, которые проживают далеко, можно общаться через facetime или другие мессенджеры.

Дети

Маленькие дети остро реагируют на стресс. У них, как правило, нарушается сон, происходят резкие перемены настроения и эмоциональные всплески. Родители и другие близкие должны знать, что их стрессовое состояние также отрицательно влияет на психику детей.

Общение со специалистом

Иногда стресс бывает очень сильным. Именно поэтому люди не могут с ним справиться самостоятельно. В данной ситуации целесообразно обратиться к специалисту. Опытные профессионалы могут точно поставить диагноз на ранних стадиях и определить причины беспокойства.