Как справляются индианки с критическими днями: особые традиции

Индия является страной с достаточно заметным кастовым распределением – если один из городов считается едва ли не Меккой современных it-технологий, то другой может быть погружен в глубокое Средневековье, не в последнюю очередь вследствие народных верований, примет и поверий.

«Критические дни» в Индии: воспринимаем буквально

Менструация у индийских женщин – это всегда особенный период, причем не только из-за определенных физических изменений организма или перемен психологического плана. В Индии женщина, у которой пошли месячные, буквально превращается в неприкасаемую.

Масса причудливых (на наш взгляд) запретов накладывается на представительницу прекрасного пола во время менструации. Среди наиболее диких следует выделить такие, как: запрет на сон рядом и прикасание к супругу, отселение девушки в отдельное помещение, запрет на нахождение на кухне наряду с приемом пищи вместе с остальными домочадцами и гостями, а также табу на посещение храма. Что касается последнего, то в христианских традициях данное поверье до сих пор имеет сильное значение – во время месячных женщинам запрещено находиться в церкви.

Что характерно, символический момент превращения девочки в девушку посредством начала первой менструации у индусов принято отмечать как самый настоящий праздник с плясками и угощеньем. Правда, после гуляний девушкам следует покинуть занятия в школе – в этот период она считается «нечистой», вследствие чего действует запрет на пользование общими вещами и предметами.

Критической проблемой критических дней (невольный каламбур) индианок является подавляющее отсутствие доступа к одноразовым средствам гигиены – прокладкам и тампонам. Многие не могут себе позволить такие ежемесячные траты, у других банально нет возможности частого физического доступа к магазинам, аптекам и, тем более, врачам-гинекологам.

Часть индианок вынужденно использует методы прошлых женских поколений: в ход могут идти тряпки и ветошь, газеты, листья и даже зола с песком. Несмотря на то, что звучит это ужасающе, к сожалению многие справляются только так.

В некоторых, особо далеких от цивилизации поселениях барышень вообще отселяют в отдельную хибару, принося раз в день пищу и воду. Если с ней произойдет беда – никто не поможет, чтобы не быть оскверненным…