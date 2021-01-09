Как выбрать кровать для привлечения любви по знаку зодиака

Астрологи уверены, что если правильно подобрать себе кровать в зависимости от знака зодиака, то это существенно повысит шансы на успешные любовные отношения. Дело в том, что во сне человек проводит достаточно много времени, поэтому кровать должна быть не только комфортной, но и соответствовать внутренним потребностям личности.

Овнам необходимо позаботиться о том, чтобы в наличии было два одеяла – одно потеплее, другое лёгкое, и в качестве запасного варианта лучше положить в шкаф легкую простыню. У изголовья кровати должна быть удобная полочка для всяких вещей вроде ежедневника. книги и тому подобного. Только вот телефон и пульты от техники туда лучше не класть, да и вообще держать подальше от спальни. Обязательно в интерьере должно быть что-то красного оттенка. Постельное белье лучше выбрать из перкаля.

Тельцам важно не спешить с выбором кровати и выбирать максимально комфортный вариант, так как малейшее недовольство этим предметом мебели способно серьёзно попортить жизнь. В целом нужно, чтобы спальня была оформлена в теплых тонах, а кровать была невысокой и лучше из цельного дерева. Нужно позаботиться, чтобы были небольшие уютные подушечки, мягкий плед, коврик у кровати и в дополнение ко всему этому балдахин. Отлично, если получится устроить прямо в спальне хотя бы декоративный камин и полочки для свечей. Постельное белье лучше приобретать из льна в пастельных тонах.

Близнецы – одни из немногих, кому можно запросто оборудовать рабочее место прямо в спальне. Кровать при этом должна иметь четкие геометрические линии, рядом обязательно должна быть прикроватная тумбочка или ящик для хранения с множеством отделений. Близнецам лучше не спать на диване, и для оформления спальни подобрать светло-желтые, синие и зелёные оттенки. А постельное бельё должно быть из перкаля, сатина или льна.

Идеальная кровать для Рака выполнена в деревенском стиле, подойдёт и какой-нибудь антикварный экземпляр. Матрас лучше брать латексный. Кроме того, нужно позаботиться о плотных шторах на окнах и поставить неподалеку на полочках фотографии близких людей. Лучше всего подойдет постельное белье из сатина.

Львам стоит выбирать кровать под стать своему знаку зодиака, то есть достаточно широкую, с высоким изголовьем и плотным матрасом. Спальню лучше оформить в стиле ар-деко, поставить там достаточно большое зеркало, изящную лампу, повесить плотные портьеры. Нелишним аксессуаром будет и специальная маска для сна. Постельное белье лучше купить льняное.

В спальне Дев всё должно быть оформлено в минималистичном стиле со скругленными линиями и в приглушенных оттенках. На кровать лучше положить качественный пружинный матрас, мебель должна быть в светло-сером оттенке. Хорошо, если неподалеку будет какой-нибудь аксессуар глубокого синего цвета. Постельное лучше взять из перкаля.

Весам необходима элегантность во всем. Кровать должна быть в меру изящная, но не слишком крупная, светлого оттенка, допускается небольшое количество позолоты или лака. Нужно позаботиться, чтобы неподалеку стояло достаточно высокое зеркало, а постельное белье стоит купить из тонкого хлопка.

Скорпиону можно смело оформлять спальню с использованием трендовых темно-зеленых и тёмно-синих оттенков. Важно, чтобы в комнате была небольшая библиотека и какой-нибудь необычный элемент интерьера. Постельное белье лучше взять из шелка тёмного цвета.

Стрельцам подойдёт кровать из неокрашенного дерева с качественным матрасом и достаточно мягкими подушками. В комнате обязательно нужно поставить комнатные растения, а белье застелить из хлопка или других натуральных тканей.

Козерогам лучше оформить спальню в минималистичном стиле, избавить её от каких-то лишних и вычурных аксессуаров. Кровать должна быть не слишком высокой, лучше всего из массива, а бельё застелить из сатина.

Водолеям ничто не мешает оформить спальню с оригинальными элементами. Например, кровать может размещаться на подиуме, а стену допускается украсить какими-нибудь оригинальными элементами с оттенком роскоши или в этническом стиле. Кровать нужно выбирать с невысоким изголовьем. Постельное белье подойдёт из мягкого льна.

Рыбам отлично подходят матрасы с эффектом памяти. Для них постельное белье лучше выбирать ярких сочных оттенков, которые напоминают пляжную эстетику. В плане дизайна спальни можно почерпнуть некоторые идеи из богемного стиля. Что касается материала постельного белья, лучше выбрать сатин либо лен.