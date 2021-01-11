Как выбрать сумку, опираясь на знак зодиака

Покупка новой сумки – это очень приятное занятие. А помочь её выбрать смогут советы астрологов.

За модными новинками сложно успеть, поэтому имеет смысл найти ту самую модель сумки, которая подойдёт конкретному знаку зодиака.

Овны

Люди, родившиеся со знаком Овна, имеют авантюрную натуру, поэтому идеальный вариант для них — большая сумка, куда поместится все необходимое и даже больше. Жизнь Овна — череда неожиданностей и непредсказуемых поворотов. Крошечная сумка может подпортить все впечатления.

Тельцы

Тельцам советуют уделять внимание деталям. Под нарядный образ подойдёт небольшая сумочка чёрного цвета, а для шопинга — сумка покрупнее, но не что-то классическое. Самым главным моментом в выборе сумки является уникальность и неповторимость вещи.

Близнецы

Это неопределённый знак зодиака. Из-за своей разносторонности Близнецы не знают, какими они хотят быть: модными или яркими бунтарями. Таким людям подойдут двухцветные сумки, утоляющие жажду перемен Близнецов.

Раки

Ракам нравится выделять свою уникальность и неповторимость через изысканные и необычные вещи. Сумка — отличный способ продемонстрировать свою натуру. В качестве зимнего варианта Ракам советуют объемные сумки средних размеров.

Львы

Яркие сумки — идеальный вариант для Львов, так любящих привлекать внимание окружающих любыми способами, в том числе с помощью одежды и аксессуаров.

Девы

Девы — скорее консервативные личности, не старающиеся следовать трендам моды. Девам советуют выбирать что-то классическое и универсальное, чтобы такая сумка подходила под любой образ. Размер сумочки определяется в зависимости от события.

Весы

Само название знака зодиака говорит о рациональности выбора. Они долго выбирают из двух клатчей красного и серого цвета, но если увидят большую сумку, то не задумываясь берут её. Непредсказуемость этого знака удивляет, поэтому Весам стоит прислушиваться только к себе.

Скорпионы

Скорпионам важно учитывать сложность оттенков сумки и актуальность выбранного цвета. Важно, чтобы сумка была уникальной, отличающейся от других и притягивающей внимание. Во вкусе Скорпионов можно не сомневаться — они отлично сочетают стили.

Стрельцы

Стрельцам важна оригинальность вещи. Блестки, цепочки, тесьма — все, что притягивает внимание стрельцов. Сумка может быть любого цвета и размера, главное, чтобы она была нескучной и подчеркивала нетривиальность вкусовых предпочтений.

Козероги

Практичность — главная ценность Козерогов в одежде. Идеальным вариантом будет кожаная сумка, желательно чёрная. Практичность, нестареющая классика и эстетика – самое главное для этого знака зодиака.

Водолеи

Водолеи любят экспериментировать, поэтому их гардероб полон ярких и необычных вещей. Консервативность — это не про них. Они любят удивлять яркостью и самобытностью.

Рыбы

Этот знак зодиака не из тех, кого пугают новинки и неожиданности. Рыбам советуют трендовую сумку-бочонок, которая станет идеальным дополнением к любому образу.