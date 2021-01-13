Как заплакать на людях быстро и беспричинно

Плачут от радости, боли, горя, отчаяния, но в жизни каждого человека dозникает ситуация, когда нужно заплакать без причины. Слезы – инструмент манипулятора, и очень эффективный, ведь плачущий человек вызывает жалость, сострадание, его успокаивают вместо того, чтобы задавать неудобные вопросы.

Как вызвать слезы, когда они нужны? Можно ли освоить эту технику и заставить себя заплакать, даже если весело? Конечно же, можно, ведь актеры театра и кино делают это каждый день и выглядят на экране и на сцене убедительно.

Работа над собой

Прежде чем заплакать по щелчку, нужно изучить себя, ведь слезы – это реакция, следствие чего-либо. Они невольно наворачиваются при виде несчастной собаки, безвременно умершего родственника или друга, от воспоминаний о неразделенной любви. Важно уловить эмоцию, их вызывающую, и использовать этот триггер, когда нужно.

Второй момент, который пригодится в жизни, – это контроль эмоций. Человеку сложно заплакать, если он счастлив и весел, но этому можно научиться, если тренироваться. Весело? Нужно переключиться на грустные воспоминания. Грустно? Тогда следует вызывать эмоцию радости.

Практика, практика и еще раз практика – это то, что работает. Со временем все получится.

Острый перец

Но как быть тем, у кого нет этого времени? Простейший вариант – закапать глаза, чтобы слезы блеснули в них.

Актеры в театре прибегают к помощи острого перца. За 20-30 секунд до нужной сцены они разжевывают небольшое количество перца, но не глотают. После этого глаза сильно слезятся около минуты, а если их зажмурить, то слезы потекут по щекам.

Еще один способ – носовой платок, смоченный нашатырем. Его запах вызывает продолжительные слезы – минут на десять.

Слезы на виду

Жевать перец и вдыхать нашатырь прилюдно не будешь, но есть способы и на этот случай. Вот несколько проверенных:

Закрыть глаза и слегка надавить на них подушечками пальцев. Затем нужно резко открыть глаза и постараться не моргать максимально долго, погружаясь в грустные мысли. Чем глубже погружение в себя, тем быстрее появятся слезы. Выбрать одну точку и смотреть, не моргая. Напряжение на глаза возрастает, слизистая становится сухой – как следствие, появляются слезы, чтобы ее увлажнить. Нанести немного масла ментола или цитрусового сока на нижнее веко. Оба средства вызывают слезы, но визави может заподозрить неладное, если почувствует запах.

Есть и другие варианты: нужно попробовать несколько, чтобы подобрать оптимальный для себя способ.