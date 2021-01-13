Для женщин

Как заплакать на людях быстро и беспричинно

- Комментировать

Плачут от радости, боли, горя, отчаяния, но в жизни каждого человека dозникает ситуация, когда нужно заплакать без причины. Слезы – инструмент манипулятора, и очень эффективный, ведь плачущий человек вызывает жалость, сострадание, его успокаивают вместо того, чтобы задавать неудобные вопросы.

Как вызвать слезы, когда они нужны? Можно ли освоить эту технику и заставить себя заплакать, даже если весело? Конечно же, можно, ведь актеры театра и кино делают это каждый день и выглядят на экране и на сцене убедительно.

Работа над собой

Прежде чем заплакать по щелчку, нужно изучить себя, ведь слезы – это реакция, следствие чего-либо. Они невольно наворачиваются при виде несчастной собаки, безвременно умершего родственника или друга, от воспоминаний о неразделенной любви. Важно уловить эмоцию, их вызывающую, и использовать этот триггер, когда нужно.

Второй момент, который пригодится в жизни, – это контроль эмоций. Человеку сложно заплакать, если он счастлив и весел, но этому можно научиться, если тренироваться. Весело? Нужно переключиться на грустные воспоминания. Грустно? Тогда следует вызывать эмоцию радости.

Практика, практика и еще раз практика – это то, что работает. Со временем все получится.

Как заплакать на людях быстро и беспричинно

Острый перец

Но как быть тем, у кого нет этого времени? Простейший вариант – закапать глаза, чтобы слезы блеснули в них.

Актеры в театре прибегают к помощи острого перца. За 20-30 секунд до нужной сцены они разжевывают небольшое количество перца, но не глотают. После этого глаза сильно слезятся около минуты, а если их зажмурить, то слезы потекут по щекам.

Еще один способ – носовой платок, смоченный нашатырем. Его запах вызывает продолжительные слезы – минут на десять.

Слезы на виду

Жевать перец и вдыхать нашатырь прилюдно не будешь, но есть способы и на этот случай. Вот несколько проверенных:

  1. Закрыть глаза и слегка надавить на них подушечками пальцев. Затем нужно резко открыть глаза и постараться не моргать максимально долго, погружаясь в грустные мысли. Чем глубже погружение в себя, тем быстрее появятся слезы.
  2. Выбрать одну точку и смотреть, не моргая. Напряжение на глаза возрастает, слизистая становится сухой – как следствие, появляются слезы, чтобы ее увлажнить.
  3. Нанести немного масла ментола или цитрусового сока на нижнее веко. Оба средства вызывают слезы, но визави может заподозрить неладное, если почувствует запах.

Есть и другие варианты: нужно попробовать несколько, чтобы подобрать оптимальный для себя способ.

А вы умеете контролировать эмоции или нет?

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие записи

Почему нельзя растить сыновей «настоящими мужиками»: навязанные стереотипы в воспитании мальчиков

Мужчины выбирают женщин постарше. В чем причина?

Должна ли девушка писать первой понравившемуся мужчине