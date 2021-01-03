Как женщине полюбить себя, купив нижнее бельё

Женщины, которые считают, что нужно надевать красивое бельё только для романтической встречи с мужчиной, жестоко ошибаются.

Таким отношением они несправедливо обделяют себя, соглашаясь с тем, что не заслуживают дорогой одежды, внимания и заботы. Ведь, на самом деле, забота и любовь начинается с себя. А если женщина согласна довольствоваться малым, то она как бы транслирует миру, что и другие к ней могут относиться так же. И они относятся.

Вот почему старые трусы – это не просто вещь, которую можно спрятать под другой одеждой. Такое бельё способно испортить не только самооценку представительницы прекрасного пола, но и судьбу.

Когда дама сама знает, что на ней дорогой наряд, пусть даже он скрыт от посторонних взглядов, она становится уверена в том, что заслуживает быть в центре внимания и получать то, что захочет.

Вообще нижнее бельё может о многом рассказать. Например, трусики с зайчиками и мишками выбирают те женщины, которые склонны к инфантилизму и ещё не готовы распрощаться с детством, даже если им уже исполнилось 40 лет.

Старое, застиранное бельё подтверждает, что дама позабыла о себе и махнула рукой на личную жизнь. Она, скорее всего, окружает вниманием и заботой других, но сама не получает достаточно любви. На себе нельзя экономить! Эту истину знают все успешные люди. Когда человек хорошо выглядит, хорошо себя чувствует, он готов к новым свершениям. Он может делиться положительной энергией, дарить внимание, но не в ущерб себе, а потому, что сам достаточно наполнен позитивом.

Иногда женщины отказываются от красивого белья лишь потому, что испытывают недовольство собственной фигурой. Но даже при лишнем весе можно найти подходящий вариант, который не только удачно сядет, но и подчеркнёт достоинства. И в таком наряде женщина будет не просто чувствовать себя комфортно и уверенно, но и влюбится в собственное отражение.

Утончённое кружево, ласкающий кожу атлас – этого достойна абсолютно любая представительница прекрасного пола.

Получается так, что забота о себе начинается с мелочей, значение которых нельзя недооценивать. А красивое белье — это только первый шаг к подтверждению, что в каждой женщине есть королева, ей только нужно дать возможность блистать.