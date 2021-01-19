Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Многие женщины любят выращивать цветы у себя на подоконнике. И не все задумываются о значении и влиянии комнатных растений. Например, есть растения, которые прогоняют мужчин и в итоге оставляют хозяйку одинокой.

Плющ

Плющ занимает лидирующее место среди особенных растений. Он имеет блестящие темно-зеленые листья, которые оплетают поверхность стен и мебели. В народе говорят, что самые пышные растения выгоняют мужчину еще быстрее. Вместо плюща в доме можно выращивать миртовое деревце. Оно способствует укреплению отношений между супругами. Плющ лучше всего выращивать во дворе частного дома или на дачном участке.

Кактус

Кактус также может считаться мужегоном. Появление дома кактуса отрицательно влияет на взаимоотношения и в итоге приводит к ссоре. В качестве примера можно рассмотреть советский фильм «Любовь и голуби», в котором Раиса Захаровна не смогла удержать Василия. В фильме героиня у себя выращивала большой кактус, который все-таки выжил мужчину. Вместо кактуса можно выращивать бамбук. По словам экспертов по фэншую, бамбук превращает негативную энергию в позитивную.

Папоротник

С древних времен папоротник считали символом нечистой силы. Поскольку он рос на болоте. Оставаясь в доме, папоротник поглощает кислород и человеческую энергию. В отличие от женщин, мужчины чувствуют это и уходят из дома. Специалисты советуют обратить внимание на лимонное дерево. Такое растение подарит бодрость и очистит воздух в доме.

Диффенбахия

Вечнозеленое растение было названо в честь садовника Йозефа Диффенбаха. Точных данных о происхождении растения неизвестно. Цветок является ядовитым. Вместо диффенбахии стоит выращивать маранту. Она также имеет красивые листья и привлекает в дом деньги.

Хойя

Хойю также называют восковым плющом. Растение имеет листья восковую поверхность. В глазах мужчины хойя выглядит как кладбищенский венок. Кроме того, цветок относится к вьющимся. Вместо хойи можно выращивать сансевиерию. Именно этот цветок может привлечь в дом счастье. Помогает мужчинам строить отличную карьеру.

Монстера

Монстера при выращивании может стать огромной. Растение не стоит держать дома. Вместо монстеры можно выращивать фикус, который создаст в доме уют и пополнение.

Кипарис

Кипарис относится к хвойным растениям и может нарушить ауру человека. Кроме того данный цветок ассоциируется с кладбищем. У мужчин, как правило, наступает тоска, которая приводит к разрыву отношений. Вместо кипариса в доме можно выращивать аихризон. Цветок еще называют символом любви.

Ардизия

Ардизия по-другому называется японской рябиной. Растение имеет коралловые бусы. В славянском народе оно называлось вдовьим деревом. Поскольку его сажали на могилах мужчин. Несмотря на внешнюю красоту, любая женщина останется одна, если в доме будет ардизия. Вместо нее специалисты советуют обратить внимания на пуансеттию.