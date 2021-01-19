Для женщин

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

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Многие женщины любят выращивать цветы у себя на подоконнике. И не все задумываются о значении и влиянии комнатных растений. Например, есть растения, которые прогоняют мужчин и в итоге оставляют хозяйку одинокой.

Плющ

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Плющ занимает лидирующее место среди особенных растений. Он имеет блестящие темно-зеленые листья, которые оплетают поверхность стен и мебели. В народе говорят, что самые пышные растения выгоняют мужчину еще быстрее. Вместо плюща в доме можно выращивать миртовое деревце. Оно способствует укреплению отношений между супругами. Плющ лучше всего выращивать во дворе частного дома или на дачном участке.

Кактус

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Кактус также может считаться мужегоном. Появление дома кактуса отрицательно влияет на взаимоотношения и в итоге приводит к ссоре. В качестве примера можно рассмотреть советский фильм «Любовь и голуби», в котором Раиса Захаровна не смогла удержать Василия. В фильме героиня у себя выращивала большой кактус, который все-таки выжил мужчину. Вместо кактуса можно выращивать бамбук. По словам экспертов по фэншую, бамбук превращает негативную энергию в позитивную.

Папоротник

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

С древних времен папоротник считали символом нечистой силы. Поскольку он рос на болоте. Оставаясь в доме, папоротник поглощает кислород и человеческую энергию. В отличие от женщин, мужчины чувствуют это и уходят из дома. Специалисты советуют обратить внимание на лимонное дерево. Такое растение подарит бодрость и очистит воздух в доме.

Диффенбахия

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Вечнозеленое растение было названо в честь садовника Йозефа Диффенбаха. Точных данных о происхождении растения неизвестно. Цветок является ядовитым. Вместо диффенбахии стоит выращивать маранту. Она также имеет красивые листья и привлекает в дом деньги.

Хойя

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Хойю также называют восковым плющом. Растение имеет листья восковую поверхность. В глазах мужчины хойя выглядит как кладбищенский венок. Кроме того, цветок относится к вьющимся. Вместо хойи можно выращивать сансевиерию. Именно этот цветок может привлечь в дом счастье. Помогает мужчинам строить отличную карьеру.

Монстера

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Монстера при выращивании может стать огромной. Растение не стоит держать дома. Вместо монстеры можно выращивать фикус, который создаст в доме уют и пополнение.

Кипарис

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Кипарис относится к хвойным растениям и может нарушить ауру человека. Кроме того данный цветок ассоциируется с кладбищем. У мужчин, как правило, наступает тоска, которая приводит к разрыву отношений. Вместо кипариса в доме можно выращивать аихризон. Цветок еще называют символом любви.

Ардизия

Какие цветы приводят к женскому одиночеству

Ардизия по-другому называется японской рябиной. Растение имеет коралловые бусы. В славянском народе оно называлось вдовьим деревом. Поскольку его сажали на могилах мужчин. Несмотря на внешнюю красоту, любая женщина останется одна, если в доме будет ардизия. Вместо нее специалисты советуют обратить внимания на пуансеттию.

А какой цветок также может считаться мужегоном?

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