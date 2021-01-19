Какие домашние растения приносят неудачу

Согласно фэншую, в жилище всегда должно быть комфортно и уютно. В доме человек сможет отдохнуть, набирает силы, проводит время с семьей и «живет». Поэтому дом должен иметь все необходимые условия для комфортной жизни. По правилам фэншуй в квартире должны быть комнатные растения. Именно они создают положительную энергию в доме. Но ради получения позитивной энергетики нужно уметь подбирать цветы. Есть несколько домашних растений, которые могут принести невезение.

Кактус

Колкие растения формируют особое энергетическое напряжение в доме и тем самым притягивают негатив. В итоге у домочадцев появляется плохое самочувствие. Причиной являются листья. Согласно учению, именно они вырабатывают положительные вибрации. А у кактуса листья полностью отсутствуют. Именно это притягивает плохое в жилище.

Увядающие цветы

При этом неважно, посажены цветы в горшок либо хранятся в вазе. Если цветочные лепестки и листья начали увядать, цветок нужно вылечить либо выбросить. Согласно одной теории, цветы умирают, когда впитывают отрицательную энергию. Такой цветок необходимо поблагодарить и зарыть в землю. Кроме того запрещается выращивать растение с опущенными листьями. У таких цветов, как правило, листья растут по направлению вниз.

Искусственные растения

Многие знают, что искусственным растениям и цветам нет места. Они обычно не вписываются в интерьер, формируют эффект дешевизны и приносят в дом мертвую энергию. Вдобавок они забирают живую и положительную энергию каждого человека. По словам некоторых экспертов, сансевиерия также не подходит для дома. Если она в доме есть, то растение нужно поставить в правильное место. Цветок очень сильно любит влагу и поэтому его можно держать в ванной комнате.

В каких местах не стоит ставить растения?

Согласно фэншую, для растения надо правильно выбрать место. Итак, домашние растения не должны находиться:

Юго-западная и северо-восточная сторона. Если ставить растение на юго-западе, в доме ухудшатся отношения между супругами. А во второй ситуации, растение отрицательно повлияет на успеваемость детей. Северо-западная сторона. В данном случае растение испортит карьеру и здоровье главе семьи. Расположение на кухне усиливает риск возникновения пожаров.

Многие предпочитают ставить горшки с растениями в спальне. Одни считают, что растения нельзя ставить в комнате семейной пары. Поскольку это может привести к разрыву отношений. А вот для одиноких людей цветы помогут встретить партнера.