Какие наряды на свидание надевать не стоит — советы дизайнера Наз Маер

Популярный дизайнер Наз Маер поделился собственным видением того, как девушка должна и не должна выглядеть на свидании.

Обувь на высоченном каблуке

Обувь на каблуке, несомненно, придает каждой девушке элегантности и стройности, но если вдруг после ресторана собеседник предложит прогуляться? Будет весьма непросто сделать это с ноющими ногами, которые обуты в эту красоту. Гуляния с глупой походкой и искаженное от боли лицо произведут не лучшее впечатление на партнера, да и удовольствия никакого. Высокие каблуки также не дают возможность партнеру почувствовать себя сильным мужчиной рядом с маленькой хрупкой дамой. Особенно актуально это, если партнер не самый высокий.

Стоит выбрать более подходящую обувь. Например, лодочки на небольшом каблуке никогда не будут ни к месту.

Неаккуратная, спортивная или домашняя одежда

Конечно, на первом свидании должно быть максимально комфортно. Ничего не должно стеснять движения и заставлять чувствовать «не в своей тарелке». Если для девушки такой костюм — домашний или спортивный, то придётся искать выход. Конечно, можно выбрать неброскую футболку, рубашку, блузку или толстовку, но выглядеть это должно достойно и аккуратно. Можно добавить некоторые украшения, чтобы разнообразить образ. С ними перебарщивать тоже не стоит.

Слишком вульгарный наряд

Сексуальность — неотъемлемая часть любой уважающей себя девушки, это качество не будет никогда лишним. Единственное, что не стоит перебарщивать. Чрезмерно короткое облегающее платье — абсолютно точно неправильный выбор. Партнер может воспринять это немного иначе, например, что вы хотите привлечь не только его внимание, но и окружающих мужчин. Это заставит сделать партнера неправильные выводы о вас.

Переизбыток макияжа

Если макияж у вас выходит неповторимо и красиво, то стоит использовать это в свою пользу. Тонна «штукатурки» будет явно не к месту на первом свидании. Далеко не каждый мужчина любит несколько слоев косметики на девушке. Некоторые воспринимают это в весьма неприятном ключе. Естественная красота — путь к успеху, ведь никто не знает, к чему приведет эта встреча.

Новый наряд, купленный специально на вечер

Для начала, этот подход уже можно считать неправильным. Если у вас нет лишних денег, то не стоит покупать наряды на один раз. Также никто не знает, как поведет себя новая одежда, пока не наденет ее. Новинки могут оказаться неудобными, стеснять движения. Бывает и такое, что девушка слишком поздно замечает какую-то раздражающую деталь на покупке, но переодеваться бывает уже слишком поздно, да и деньги уже потрачены.

Такой подход будет показывать партнеру, что он значим для вас, даже слишком. Каждый воспринимает это по-разному. Подумайте, действительно это нужно?