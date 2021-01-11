Какие покупательницы вызывают раздражение у продавцов-консультантов

Большинство посетителей магазинов недовольно закатывают глаза, когда к ним подходит консультант со «стандартным» вопросом: «Могу ли я вам помочь, подсказать что-то?». А ведь работу продавцов одежды нельзя назвать простой и беспроблемной. Некоторые покупательницы и вовсе не вызывают у консультантов ничего, кроме раздражения. Своими мыслями по этому поводу поделились женщины-продавцы, назвавшие лишь свое имя и возраст.

Маргарита, 28 лет

Она надолго запомнила тот день, когда устроилась продавцом в модный магазин. Рита еще была студенткой и нуждалась в дополнительном заработке. В магазине платили немного, однако девушке этого хватало на покупку продуктов, средств гигиены и проезд на общественном транспорте. По натуре Маргарита является интровертом. То есть установить контакт с незнакомыми людьми – достаточно трудная задача для нее. И, чтобы подойти к очередной посетительнице и задать вопрос «Вам помочь?», ей приходилось буквально пересиливать себя.

Она несколько раз репетировала «речь» перед зеркалом. И в свой первый рабочий день Рита подошла к покупательнице и четко сказала все, что нужно. Только в ответ услышала следующее: «Вы что думаете, я сама не в состоянии выбрать одежду?». С таким хамством консультант столкнулась впервые, и в тот момент она готова была под землю провалиться. В дальнейшем подобная ситуация повторилась еще не раз. Работать в таких условиях Маргарита не захотела и вскоре уволилась.

Полина, 26 лет

Каждый раз, когда она видит, как посетительница с густо нанесенным на лицо тональником или яркой помадой на губах идет в примерочную, прихватив груду белоснежных вещей, очень переживает. Хорошо если среди этих вещей нет водолазок и платьев, пошитых из трикотажа. Иначе все они будут испорчены. Наряды после примерки напоминают мольберт, а некоторые косметические средства сложно отмыть с ткани.

Ольга, 31 год

Недоумение и раздражение у этого продавца-консультанта вызывают барышни, которые набирают одну и ту же модель в разных размерах. Возможно, некоторые вещи действительно маломерят или, наоборот. И все же желательно сначала померить наиболее подходящий вариант. При необходимости всегда можно попросить продавца принести в примерочную одежду на размер меньше либо больше. А вот выгребать все прилавков, лишая других посетительниц выбора, не стоит.

Оксана, 22 года

Ей не нравится, когда покупательницы спрашивают у нее: «Как думаете, мне идет эта вещь?». Оксане гораздо проще сказать близкой подруге или сестре о том, что их выбор неудачен. К примеру, юбка полнит, а кофточка не подходит по цвету. А здесь посторонняя женщина или девушка, которую легко обидеть. Также посетительница может пожаловаться на продавца.