Какие приметы нужно соблюдать в День рождения, чтобы удача и достаток были весь год

День рождения — всегда приятный и радостный праздник, ведь все внимание окружающих приковано к имениннику. Семья, друзья и коллеги пытаются сделать приятно и оказать больше знаков внимания.

День рождения — личный праздник, который есть у каждого человека, и нужно радоваться ему вне зависимости от возраста.

Ну а если в данный момент нет финансовой возможности для праздника на широкую ногу, то это дело поправимо – существуют любопытные обряды и приметы по привлечению достатка, которые нужно сделать в день рождения.

Верить или нет — дело каждого, но попробовать все же стоит, хотя бы из любопытства. Тем более, здесь нет никакой черной магии.

Общеизвестные приметы

Торт и свечи.

Примета гласит, что нужно загадать желание и одним дуновением затушить все свечи на именинном торте. И о желании не рассказывать никому, а то не сбудется.

Что нельзя дарить/принимать в дар.

Очень нежелательно дарить имениннику острые и колющиеся предметы. Сюда относятся – ножницы, ножи, булавки и т. д.

Также не стоит принимать в подарок часы, зеркало, букеты с черным количеством цветов. И не нужно заворачивать презенты в черную бумагу.

Приметы для денежного благополучия

При пробуждении утром, ещё не открывая глаз, нужно загадать желание. Попросить вселенную в помощи для его осуществления. Повторить про себя 3 раза. Весь день рождения пробыть в одном красивом наряде. Тогда удача будет рядом весь год. Для привлечения богатства нужно дарить ответные подарки гостям. Это может быть любая приятная мелочь. Именно в день рождения нельзя допускать мысли и переживания о недостатке денег, кредитах и долгах. Таким образом можно притянуть негатив в отношении денег. Наоборот, нужно весь день желать самому себе удачи, денег и больших возможностей. Проводить празднование дня рождения строго в тот же день. Есть поверье, что отмечая раньше можно убавить годы жизни, а если, наоборот, позднее, то удача и деньги пройдут мимо. Накануне и в сам праздник нельзя брать деньги в долг. Это сулит проблемы с финансами на весь год. После того, как гости разошлись не выносить мусор из дома до утра. Иначе можно вынести удачу.

В день рождения положить в карман и не доставать весь день новые аккуратные денежные купюры и монеты. Таким образом можно привлечь богатство. Если именинник попал под дождь и намок, то это верный знак, что год будет прибыльным. Если имениннику дарят вазу, чашу, кошелек, сумку, то нужно попросить дарящего человека положить туда любую монетку. Чтобы деньги водились.

И самое главное — провести праздник в хорошем радостном настроении, и благодарить окружающих.