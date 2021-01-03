Какие секреты никогда не выдают парикмахеры

Если человек желает получить что-то не просто хорошее, а лучшее, то ему нужно обратиться к профессионалу. По вопросам стрижки, покраски и укладки волос парикмахеры считаются мастерами своего дела. Вот только довольно часто бывают ситуации, когда женщины выходят из салона красоты со слезами на глазах. В чём же проблема?

Филирование

Важным условием процедуры является тип волос. Если они редкие, вьющиеся, шероховатые и тонкие, то прореживать их не стоит. Филировка сделает волосы ещё более пушистыми и взлохмаченными. Примечательно то, что не совсем опытные специалисты намеренно используют данный приём для того, чтобы скрыть свои промахи. И если парикмахер утверждает, что без филирования не обойтись, то стоит подумать о его квалификации.

Кератиновое выпрямление

Эту процедуру часто рекомендуют как лечебную. Стоит учесть, что проводится оно при температуре 220 градусов. Этого достаточно даже для того, чтобы запечь мясо, а значит, структура волос тоже изменится. И станет она лучше или хуже не может предугадать даже профессиональный мастер.

А эффект блеска достигается не за счёт того, что волосы стали здоровыми и шелковистыми, а потому, что прошли процесс лакирования силиконами.

Правила окраски

В жизни всё имеет свои правила. И если их нарушать, то результат может получиться плачевным. Покраска волос и химическая завивка в этом плане не являются исключением. Если у парикмахера недостаточно опыта, чтобы провести эту процедуру, то волосы могут сильно пострадать. Поэтому лучше не доверять себя первому попавшемуся специалисту, а посещать салоны, которые уже имеют стабильную репутацию и дорожат ей.

Быстрый рост волос

Миф о том, что волосы будут расти в два раза быстрее, если чаще состригать кончики, формируется ещё с детского возраста. Недаром мамы стараются в годик подстричь ребёнка, чтобы потом у него были густые и крепкие волосы. На самом деле одно к другому не имеет никакого отношения. Если нет цели сделать стрижку, то подравнивать кончики можно не чаще, чем два раза в год. А всё остальное – это просто выдумка, за которую приходится ещё и платить.

Правильная стрижка

Перед тем, как заняться волосами, настоящий мастер должен оценить их структуру, направление роста, жесткость, овал лица и форму головы. Это обязательные условия, которые необходимо соблюдать, чтобы клиент остался доволен и парикмахером и собой.

Чаще всего женщин заставляет плакать коротко остриженная чёлка. И здесь важно, чтобы мастер не увлекался, а оставлял запас длины. Сделать короче можно всегда, а вот наоборот нет.

Цвет не в радость

Если парикмахер активно агитирует резкое перекрашивание из брюнетки в блондинку, то от него нужно срочно бежать. Такой переход займёт не один месяц. Чтобы не испортить структуру волос, осветляться можно не чаще, чем один раз в три недели.