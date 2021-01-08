Какие существуют признаки дорогого маникюра

Каждый человек при встрече с кем-то обращает внимание не только на внешний вид, но и на ухоженность рук и ногтей. Основное правило дорогого и качественного маникюра заключается в следующем: ногти должны быть ухоженными, а дизайн простым. Не должно быть никаких дефектов. Ногти должны быть хорошо обработаны. После посещения салона нужно всегда относиться к ногтям бережно, и следить за их внешним видом.

Неопытные мастера часто допускают незначительные ошибки, которые портят весь внешний вид маникюра. Если на ногтях много страз, различных наклеек и украшений, то со стороны это выглядит нелепо и непривлекательно. Классика никогда не выходит из моды.

Какие же детали в маникюре помогут выглядеть дороже и привлекательнее?

Дорогостоящий маникюр всегда выглядит аккуратным. Он не должен сочетаться с неровным покрытием. Первое, что должен сделать мастер – это выровнять ногтевую пластину, чтобы после покрытия лаком не появились ямочки. База должна ровно лежать на поверхности всего ногтя. Если маникюр неопрятный и с дефектами, то это признак того, что работал неопытный мастер, либо это недорогой салон.

Дорогой маникюр должен быть без сколов и трещинок. Эти мелкие недочеты появляются тогда, когда женщина небрежно относится к своему маникюру. Некоторые предметы в руках также могут навредить покрытию. Девушка, которая заботиться о своем внешнем виде никогда не допустит, чтобы ногти выглядели непривлекательно.

Если кутикула на ногтях аккуратно отодвинута, то это признак хорошего маникюра. Мастера уже давно не обрезают слой кутикулы, а просто при помощи инструмента аккуратно сдвигают ее. После этого каждый ноготок обрабатывают при помощи специального аппарата.

Умеренная длина маникюра – признак хорошего тона и вкуса. В моде всегда останется естественность и натуральность. Длинные ногти не в тренде. Лучше всего – средняя длина маникюра. Если у девушки чересчур длинные ноготки, то она выглядит вульгарно.

Спокойные цвета на ногтях – это всегда дань хорошему английскому вкусу. Недаром все королевские особы делают маникюр сдержанных, но благородных оттенков. К таким цветам относится вся пастельная палитра или насыщенный красный, или винный цвет.

Если брать во внимание все вышеперечисленные признаки, то можно всегда выглядеть привлекательно и дорого. Хороший маникюр требует тщательного ухода. Не стоит экономить на красоте. Если мастер профессионал, то он превратит ногти в элегантное произведение искусства, за которым нужно лишь бережно ухаживать.