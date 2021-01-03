Какие вопросы задать девушке при переписке или в разговоре, чтобы заинтересовать ее

Порой юноша хочет как-то поразить понравившуюся ему девушку, заинтересовать ее при переписке или при личном общении, однако, как это сделать – не знает или просто теряется.

Обычно хорошие отношения могут возникнуть между представителями разных полов еще на этапе предварительного знакомства – во время переписки в интернете, при общении по телефону или при реальных встречах. Именно во время первых дней знакомства так важно зарекомендовать себя с положительной стороны, показать себя интересным собеседником и вообще положительным и позитивным человеком.

Однако в некоторых ситуациях молодые люди могут теряться, не находить сразу нужных и интересных обоим тем для разговора. В этом случае им могут помочь своеобразные шпаргалки, в которых будут написаны наиболее интересные вопросы, которые можно задать девушке на любом этапе их знакомства. Главное при этом внимательно выслушивать ответы.

Задавая интересные вопросы, можно не только показать себя с лучшей стороны, но и узнать больше о другом человеке.

Какие вопросы можно задавать на этапе знакомства:

Есть ли у девушки любимый фильм или сериал, который она может смотреть неоднократно? Как построены ее отношения с близкими людьми? Любит ли она прогулки на природе? Любит ли девушка отдыхать на море или предпочитает другой вид отдыха? И что ей больше по душе – активный отдых (прогулки на лыжах, к примеру), либо что-то более романтичное? Всегда ли девушка просыпается с улыбкой? Или бывает, что пробуждение не является радостным? Как девушка предпочитает засыпать по вечерам – слушая музыку в наушниках, читая книгу или просто глядеть в потолок? Чем она любит заниматься летом? Как она думает, чего людям может не хватать в жизни? Верит ли девушка в то, что люди противоположного пола могут быть верными? Зовут ли ее друзья на помощь в трудные минуты? И насколько часто? Какие яркие моменты в ее жизни запомнились больше всего? Есть ли в ее семье какие-то традиции или особенные праздники? Какую музыку девушка предпочитает слушать? Посещали ли девушку безумные мечты? Любит ли она получать букеты цветов по поводу и без?

Вопросов, которые можно задать девушке в процессе общения может быть очень много. И получая на них ответы, молодой человек может составить о ней свое впечатление. И чаще всего уже на этом этапе молодые люди в ходе общения уже понимают – есть у них что-то общее, либо у них нет будущего, потому что они слишком разные.