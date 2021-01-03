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Какие вопросы задать девушке при переписке или в разговоре, чтобы заинтересовать ее

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Порой юноша хочет как-то поразить понравившуюся ему девушку, заинтересовать ее при переписке или при личном общении, однако, как это сделать – не знает или просто теряется.

Обычно хорошие отношения могут возникнуть между представителями разных полов еще на этапе предварительного знакомства – во время переписки в интернете, при общении по телефону или при реальных встречах. Именно во время первых дней знакомства так важно зарекомендовать себя с положительной стороны, показать себя интересным собеседником и вообще положительным и позитивным человеком.

Однако в некоторых ситуациях молодые люди могут теряться, не находить сразу нужных и интересных обоим тем для разговора. В этом случае им могут помочь своеобразные шпаргалки, в которых будут написаны наиболее интересные вопросы, которые можно задать девушке на любом этапе их знакомства. Главное при этом внимательно выслушивать ответы.

Задавая интересные вопросы, можно не только показать себя с лучшей стороны, но и узнать больше о другом человеке.

Какие вопросы задать девушке при переписке или в разговоре, чтобы заинтересовать ее

Какие вопросы можно задавать на этапе знакомства:

  1. Есть ли у девушки любимый фильм или сериал, который она может смотреть неоднократно?
  2. Как построены ее отношения с близкими людьми?
  3. Любит ли она прогулки на природе?
  4. Любит ли девушка отдыхать на море или предпочитает другой вид отдыха? И что ей больше по душе – активный отдых (прогулки на лыжах, к примеру), либо что-то более романтичное?
  5. Всегда ли девушка просыпается с улыбкой? Или бывает, что пробуждение не является радостным?
  6. Как девушка предпочитает засыпать по вечерам – слушая музыку в наушниках, читая книгу или просто глядеть в потолок?
  7. Чем она любит заниматься летом?
  8. Как она думает, чего людям может не хватать в жизни?
  9. Верит ли девушка в то, что люди противоположного пола могут быть верными?
  10. Зовут ли ее друзья на помощь в трудные минуты? И насколько часто?
  11. Какие яркие моменты в ее жизни запомнились больше всего?
  12. Есть ли в ее семье какие-то традиции или особенные праздники?
  13. Какую музыку девушка предпочитает слушать?
  14. Посещали ли девушку безумные мечты?
  15. Любит ли она получать букеты цветов по поводу и без?

Вопросов, которые можно задать девушке в процессе общения может быть очень много. И получая на них ответы, молодой человек может составить о ней свое впечатление. И чаще всего уже на этом этапе молодые люди в ходе общения уже понимают – есть у них что-то общее, либо у них нет будущего, потому что они слишком разные.

А вы какие вопросы задаете лицу противоположного пола, чтобы произвести на него благоприятное впечатление?

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