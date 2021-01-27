Когда человек начинает по-настоящему стареть?

Старение – процесс, который в определённых отношениях является субъективным. Кто-то уже в двадцать пять лет чувствует себя старым и уставшим от жизни, а кто-то и в шестьдесят лет считает, что он чуть ли не подросток. Внешний вид и здоровье тоже у всех людей разные.

Так, басист «Арии» Виталий Дубинин в свои шестьдесят два года занимается дайвингом, ведёт кулинарный блог и подумывает выпустить сольный альбом. Если несведущему человеку не говорить, сколько лет Дубинину, тот никто не даст ему больше сорока пяти.

На процесс старения существенное влияние оказывают уровень и образ жизни, профессия и другие факторы. Ещё лет двадцать назад многие люди в двадцать пять лет выглядели так, как сегодня выглядят сорокалетние.

Вместе с тем некоторые болезни, которые в прошлом считались типично «старческими», в наше время поражают людей в очень молодом возрасте – иногда даже двадцатилетних. Это, например, некоторые болезни суставов и даже импотенция; единственная причина таких болезней – крайне малоподвижный образ жизни связанный с работой на компьютере и «жизнью в социальных сетях».

Но есть ли показатели старения, которые являются универсальными? Скандинавские учёные считают, что есть. По результатам их исследования, настоящее старение человека начинается… после 50 лет. В это время всем важным функциям организма наступает конец. Однако с этой цифрой очень легко не согласиться.

Ведь даже сто лет назад человек в пятьдесят пять лет считался ещё совсем не старым. Многие политические деятели лишь в этом возрасте добивались значительных успехов и подходили к пику своей карьеры, многие бизнесмены лишь к этому возрасту сколачивали круглое состояние, а некоторые писатели только в этом возрасте создавали свои масштабные произведения.

Упомянутые учёные считают, что именно после пятидесяти процесс старения запускается на генетическом уровне. Однако генетика – вещь довольно сложная. Гены имеют свойство запускаться тогда, когда для этого создаются подходящие условия. Так, генетическая склонность к алкоголизму не означает, что человек обязательно будет алкоголиком: процесс «алкоголизации» запустится лишь тогда, когда человек слишком расслабится и перестанет следить за собой.

Также и со старением: генетические процессы запустятся, только когда человек целенаправленно создаст для этого условия, проще говоря – сам откажется от активной жизни. Что касается болезней, то многие из них успешно лечатся, органы восстанавливаются, а общеизвестные правила «здорового образа жизни» позволят сохранять отменное здоровье в течение десятилетий.