Когда и почему мужчины уходят от хороших женщин

Для всех женщина может казаться идеальной и прекрасной, но и от нее уходят мужчины. В чем причина таких решений? Женщине порой сложно самой осознать, что именно пошло не так в отношениях.

Чаще всего бытует мнение, что мужчина должен зарабатывать деньги, а женщина следить за домом и создавать комфортную обстановку. Но как показывает практика, на разрывы отношений это влияет крайне редко. Не удержит мужчину чистый дом и вкусный борщ.

У женщины проблемы с восполнением ресурсов

Ресурсы делятся на две категории:

Внешние – это получение знаний извне, облик и т. д. Внутренние – это интеллект, здоровье и т. д.

Для гармоничного развития человеку важно через внешние источники обогащать внутренние ресурсы. Это означает, что было бы неплохо читать книги, посещать галереи и выставки, проходить мастер–классы и семинары, выходить в театр.

Женщине крайне важно развиваться для своего личностного самоощущения. Если ей интересно быть наедине с собой и со своими интересами, то и мужчина будет ей заинтересован вдвойне.

Когда женщина пытается сделать смыслом жизни мужчину, то она теряет себя. Требуя от партнера все больше и больше внимания к себе, она начинает терять заодно и мужчину. Нельзя построить гармоничные отношения, когда мужчина не видит ничего кроме самого себя во всем.

Недосказанность и обман

Женщина–загадка интересна. Но должны быть разумные границы, ведь каждый день ломать голову над ребусами никому не захочется.

Если женщина постоянно прячет свои мысли и эмоции в отношении мужчины, то ему это быстро надоест. Человеку сложно все время находиться в догадках и сомнениях.

Заискивание перед мужчиной

Женщина, которая не ценит себя, и делает все во имя интересов мужчины, быстро надоедает.

Чрез меру покладистая, уступчивая, мягкая и безропотная партнёрша становится скучной. Даже если при всех этих качествах она будет умна и прекрасная хозяйка. Мужчины отдают предпочтение дамам пусть и не очень хозяйственным, но у которых есть свое мнение, и которые могут отстаивать свои интересы.

Женщина никому ничем не обязана, но если она хочет добиться внутренней гармонии и здоровых отношений с мужчиной, то не стоит допускать вышеперечисленные ошибки.

Как вы считаете, если женщина поработает над собой, то угасающие отношения можно реанимировать? Что ещё можете посоветовать женщине для обретения себя?