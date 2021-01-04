Кризис среднего возраста у мужчин: как проявляется и сколько длится

Близкий человек стал нервным, обидчивым и раздражительным? Депрессивное состояние затянулось? Скорее всего, у мужчины начался переходный период.

Как проявляется этот сложный психоэмоциональный этап у мужчин, что поможет справиться с плохим настроением и депрессией? Женщинам стоит понять, что это за время и как помочь его преодолеть своему партнеру.

Общие понятия

Этот возрастной период каждый мужчина переживает по-разному. Реально оценить проблему может не каждая женщина. Некоторым кажется, что все это мелочь, каприз. Для сильного пола наоборот – это глубоко психологический стресс.

Дожив до определенного возраста, муж понимает, бесшабашный мальчишка навсегда остался в прошлом, настала пора быть серьезным и ответственным. Без ощутимой поддержки жены, мужчина, находясь в состоянии депрессии, способен закрыться в себе, запить или пуститься во все тяжкие.

В кризис среднего возраста мужчина в один миг понимает, что жизнь наполовину прожита. Идет переоценка того, что есть и, что могло бы быть.

Дотошно анализируется все – машина могла быть круче, дом уютнее и больше, жена умней и красивей. Совершенные ошибки молодости, которые не удалось исправить, тяготят, наваливается депрессия.

Происходит переоценка ценностей. То, чего страстно хотелось достичь ранее, уже несущественно. А желаемое в данный момент остается мечтой. Мужчина запутывается и не понимает, что ему необходимо и как это получить.

Вера в то, что он еще в «силе» и должен «утереть» нос молодым парням на работе, на тренировке, на вечеринке подстегивает мужчину. Но, если по каким-либо причинам этого не произошло, волна негативных эмоций накрывает его с головой.

Главные признаки

Как выглядит и что чувствует мужчина с пришедшим в его жизнь кризисом? Хочет он того или нет, но для него наступают перемены:

Кардинально меняется поведение.Вместо весельчака и души компании появляется угрюмый, мало чем довольный мужик. На работу не тянет, как прежде. Его мечта по прошествии 15 лет, о руководстве холдингом, не осуществилась. В голове сидит мысль, что возможности упущены, на смену пришли молодые, энергичные и инициативные парни. Переживания по поводу возникших в жизни неудач ведут к ухудшению самочувствия. Недовольство возникает по любому поводу – любимые кулинарные блюда теперь не радуют, красавица жена вдруг стала толстой, сексуально непривлекательной. Медленно, но верно организм стареет. Грустные мысли преследуют мужчину днем и ночью, появляются симптомы:

упадок жизненных сил;

гормоны шалят;

лишний вес, облысение;

сексуальные расстройства.

Важные годы

Мужской кризис среднего возраста похож на женскую менопаузу. Главную роль в изменениях играет снижение уровня тестостерона в крови. Но мужчины не хотят мириться с этим. Как правило, после 35 у них появляются любовницы, с помощью которых они самоутверждаются.

До 35 лет сильный пол старается достичь определенных целей, а после 40 уже идет оценка достижений.

К 50 годам выползают мужские страхи и сомнения. Купить очередную машину или квартиру, поехать на курорт или в санаторий? Мысль, что вторая половина уже не так восхищается его успехами, а новая шуба или драгоценность считается данностью, без бурной благодарности, гложет мужчину.

С 50 до 60 сильный пол больше всего боится утратить потенцию. И как говориться «седина в бороду, бес в ребро» мужики начинают гулять на стороне. Молодые любовницы, как они считают, помогают стимулировать либидо и улучшают потенцию.

Чтобы исход этого периода благополучно закончился, женам надо запастись терпением в ближайшие 3-5 лет. От мудрого поведения родственников и второй половинки зависит, вернется гулена в семью или нет.

Кризис среднего возраста — сугубо индивидуальный период. Его проявления могут начаться и в 30, и в 55 лет. Все зависит от внутреннего настроя мужчины и наполненности его жизни.

Чтобы неприятный период прошел быстро и без последствий, мужу важно осознать, что он справится, а близкие люди будут рядом. Любящая жена должна минимизировать эмоциональные срывы. В случае, когда родным не удается вывести мужчину из подавленного состояния, следует обратиться за помощью к специалисту.

Депрессивное состояние

Депрессия в таком состоянии – часто встречающееся явление, которое необходимо преодолеть. Если борьба неравная и ситуация ухудшается, поможет квалифицированный психотерапевт. Он найдет пути решения проблемы. В состоянии глубокой депрессии врач порекомендует пациенту индивидуальное медикаментозное лечение.

Депрессивное состояние продолжаться вечно не может. Важно предусмотреть вероятные последствия после выхода из него. Они могут быть двух вариантов:

После мучительных раздумий муж решает, что жена и дети его любят, стараются поддержать и подбодрить. Работа приносит удовольствие и неплохой доход. Мужчина возвращается к нормальной, спокойной жизни с новыми целями и задачами. Другой вариант. Мужчина с претензией на свою жизнь, резко начинает все в ней менять. Это касается: семьи, работы, окружения, привычек, увлечений. Не добившись успеха на новом этапе, он часто возвращается к брошенной жене. Но не факт, что его примут, это спровоцирует новую депрессию.

Общие рекомендации слабому полу

Главные ошибки в действиях женщин, которые совершать нельзя:

Мужчина в депрессивном состоянии не слышит советы. Необходимо исключить из лексикона: «Я считаю», «Я знаю, как лучше». Не надо винить себя в депрессии мужа. Через подобное состояние проходит каждый мужчина. Женские слезы в период депрессии разозлят мужчину, вместо жалости возникнет негативная реакция. Не надо держать обиды, если партнер забывает проявлять знаки внимания. Важно дать мужу свободу, но держать все под контролем. Табу на разговоры о разводе и сцены ревности, чтобы не пришлось пожалеть потом об этом.

Благодаря заботе близких людей, доброй домашней атмосфере, кризис среднего возраста у мужчины может быть скоротечным, легким, без психологических травм и последствий.