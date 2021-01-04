Кризис среднего возраста у мужчин: как проявляется и сколько длится

Близкий человек стал нервным, обидчивым и раздражительным? Депрессивное состояние затянулось? Скорее всего, у мужчины начался переходный период.
- Как проявляется этот сложный психоэмоциональный этап у мужчин, что поможет справиться с плохим настроением и депрессией? Женщинам стоит понять, что это за время и как помочь его преодолеть своему партнеру.
Общие понятия
Этот возрастной период каждый мужчина переживает по-разному. Реально оценить проблему может не каждая женщина. Некоторым кажется, что все это мелочь, каприз. Для сильного пола наоборот – это глубоко психологический стресс.
Дожив до определенного возраста, муж понимает, бесшабашный мальчишка навсегда остался в прошлом, настала пора быть серьезным и ответственным. Без ощутимой поддержки жены, мужчина, находясь в состоянии депрессии, способен закрыться в себе, запить или пуститься во все тяжкие.
В кризис среднего возраста мужчина в один миг понимает, что жизнь наполовину прожита. Идет переоценка того, что есть и, что могло бы быть.
Дотошно анализируется все – машина могла быть круче, дом уютнее и больше, жена умней и красивей. Совершенные ошибки молодости, которые не удалось исправить, тяготят, наваливается депрессия.
Происходит переоценка ценностей. То, чего страстно хотелось достичь ранее, уже несущественно. А желаемое в данный момент остается мечтой. Мужчина запутывается и не понимает, что ему необходимо и как это получить.
Вера в то, что он еще в «силе» и должен «утереть» нос молодым парням на работе, на тренировке, на вечеринке подстегивает мужчину. Но, если по каким-либо причинам этого не произошло, волна негативных эмоций накрывает его с головой.
Главные признаки
Как выглядит и что чувствует мужчина с пришедшим в его жизнь кризисом? Хочет он того или нет, но для него наступают перемены:
- Кардинально меняется поведение.Вместо весельчака и души компании появляется угрюмый, мало чем довольный мужик.
- На работу не тянет, как прежде. Его мечта по прошествии 15 лет, о руководстве холдингом, не осуществилась. В голове сидит мысль, что возможности упущены, на смену пришли молодые, энергичные и инициативные парни.
- Переживания по поводу возникших в жизни неудач ведут к ухудшению самочувствия.
- Недовольство возникает по любому поводу – любимые кулинарные блюда теперь не радуют, красавица жена вдруг стала толстой, сексуально непривлекательной. Медленно, но верно организм стареет. Грустные мысли преследуют мужчину днем и ночью, появляются симптомы:
- упадок жизненных сил;
- гормоны шалят;
- лишний вес, облысение;
- сексуальные расстройства.
Важные годы
Мужской кризис среднего возраста похож на женскую менопаузу. Главную роль в изменениях играет снижение уровня тестостерона в крови. Но мужчины не хотят мириться с этим. Как правило, после 35 у них появляются любовницы, с помощью которых они самоутверждаются.
До 35 лет сильный пол старается достичь определенных целей, а после 40 уже идет оценка достижений.
К 50 годам выползают мужские страхи и сомнения. Купить очередную машину или квартиру, поехать на курорт или в санаторий? Мысль, что вторая половина уже не так восхищается его успехами, а новая шуба или драгоценность считается данностью, без бурной благодарности, гложет мужчину.
С 50 до 60 сильный пол больше всего боится утратить потенцию. И как говориться «седина в бороду, бес в ребро» мужики начинают гулять на стороне. Молодые любовницы, как они считают, помогают стимулировать либидо и улучшают потенцию.
Чтобы исход этого периода благополучно закончился, женам надо запастись терпением в ближайшие 3-5 лет. От мудрого поведения родственников и второй половинки зависит, вернется гулена в семью или нет.
Кризис среднего возраста — сугубо индивидуальный период. Его проявления могут начаться и в 30, и в 55 лет. Все зависит от внутреннего настроя мужчины и наполненности его жизни.
Чтобы неприятный период прошел быстро и без последствий, мужу важно осознать, что он справится, а близкие люди будут рядом. Любящая жена должна минимизировать эмоциональные срывы. В случае, когда родным не удается вывести мужчину из подавленного состояния, следует обратиться за помощью к специалисту.
Депрессивное состояние
Депрессия в таком состоянии – часто встречающееся явление, которое необходимо преодолеть. Если борьба неравная и ситуация ухудшается, поможет квалифицированный психотерапевт. Он найдет пути решения проблемы. В состоянии глубокой депрессии врач порекомендует пациенту индивидуальное медикаментозное лечение.
Депрессивное состояние продолжаться вечно не может. Важно предусмотреть вероятные последствия после выхода из него. Они могут быть двух вариантов:
- После мучительных раздумий муж решает, что жена и дети его любят, стараются поддержать и подбодрить. Работа приносит удовольствие и неплохой доход. Мужчина возвращается к нормальной, спокойной жизни с новыми целями и задачами.
- Другой вариант. Мужчина с претензией на свою жизнь, резко начинает все в ней менять. Это касается: семьи, работы, окружения, привычек, увлечений. Не добившись успеха на новом этапе, он часто возвращается к брошенной жене. Но не факт, что его примут, это спровоцирует новую депрессию.
Общие рекомендации слабому полу
Главные ошибки в действиях женщин, которые совершать нельзя:
- Мужчина в депрессивном состоянии не слышит советы. Необходимо исключить из лексикона: «Я считаю», «Я знаю, как лучше».
- Не надо винить себя в депрессии мужа. Через подобное состояние проходит каждый мужчина.
- Женские слезы в период депрессии разозлят мужчину, вместо жалости возникнет негативная реакция.
- Не надо держать обиды, если партнер забывает проявлять знаки внимания.
- Важно дать мужу свободу, но держать все под контролем.
- Табу на разговоры о разводе и сцены ревности, чтобы не пришлось пожалеть потом об этом.
Благодаря заботе близких людей, доброй домашней атмосфере, кризис среднего возраста у мужчины может быть скоротечным, легким, без психологических травм и последствий.
Вам приходилось помогать мужчине в такой ситуации?