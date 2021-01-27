Любовный прогноз для каждого Знака Зодиака на 2021 год белого металлического Быка

Астрологи обещают, что текущий год пройдет намного спокойнее високосного. Он должен стать благоприятным моментом для укрепления отношений в семье или поиска идеального партнера для одиноких людей. Настроенные серьезно представители зодиакальных знаков, смогут обрести желанную гармонию. В начале года уместными окажутся флирт и кратковременные отношения, далее наступит период проверки чувств на прочность.

Овен

В течение первой половины 2021 года Звезды обещают Овнам незабываемые эмоции и судьбоносные встречи, которые впоследствии могут обернуться серьезными, длительными отношениями. Однако, представителям этого знака необходимо проявить бдительность, чтобы не наломать дров по пути к мечте.

Не так радушно будет складываться год для Овнов, имеющих постоянного партнера. Существует риск того, что отношения дадут трещину. Исправить ситуацию удастся только в том случае, если оба влюбленных предпримут усилия и начнут работать над собой. Овнам крайне важно в этом году стать более уступчивыми и понимающими.

Телец

Для Тельцов астрологи пророчат любовь с первого взгляда. Металлический Бык подарит им захватывающие эмоции, способные растопить сердце Тельца и справиться с их невероятным упрямством. Представители земного знака должны научиться расслабляться и получать удовольствие от жизни.

Для женатых Тельцов настало время для перезагрузки их отношений. После этого начнется новый этап их супружеской жизни, а отношения в семье станут более теплыми.

Близнецы

В первые месяцы наступившего года Близнецы будут пользоваться успехом у противоположного пола, их ожидают интересные знакомства. Велика вероятность обрести человека, способного полностью перевернуть их жизнь. Главной опасностью для Близнецов, по мнению Звезд, являются любовные треугольники. Поддавшиеся искушению, люди окажутся у «разбитого корыта», полного обманутых надежд.

Нет причин для переживаний у состоящих в отношениях Близнецов. Им достаточно оставаться самими собой, чтобы в семье царил мир и порядок.

Рак

Наконец-то, Раки выберутся из своего укрытия, чтобы найти свою любовь. Звезды рекомендуют одиноким представителем водного знака чаще выбираться из дома, не бояться новых знакомств, в противном случае можно упустить данный свыше шанс. Велика вероятность завязывания серьезных отношений у тех Раков, которым удастся проявить себя во время свиданий.

Семейным Ракам не рекомендуется прислушиваться к чужому мнению, так как это грозит серьезными проблемами с партнером. Важно помнить, что лучшим советником в любовных делах может быть только сам человек. Сердце всегда подскажет лучшее решение.

Лев

Все отношения Львов в 2021 году будут мимолетными. Они будут влюбляться, разочаровываться в партнерах, затем снова влюбляться. Желающим завязать длительные отношения, придется научиться преданности и заботе о любимом человеке. Однако, даже в этой ситуации велик риск поддаться соблазну и отправиться на поиски приключений.

Мужчинам, родившимся под покровительством огненного знака, Звезды сулят знакомство, которое должно научить их терпению и проявлению внимания ко второй половинке. Непростой год выдастся у семейных Львов. У них возникнут серьезные подозрения о неверности партнера. Однако, не стоит торопиться с полным разрывом отношений, в большинстве случаев размышления о том, кем является для них человек, помогут сохранить семью.

Дева

В год белого металлического Быка весь мир окажется у ног прекрасных Дев. Но звезды предупреждают, что, поддавшись очарованию мимолетных романов, ярких впечатлений представители этого знака могут упустить свою половинку. Прежде чем окунуться в пучину страсти, стоит задуматься, а чего бы хотелось получить от жизни. Практически все Девы стремятся к длительным стабильным отношениям, поэтому им стоит обратить внимание на человека, который уже есть в их окружении. Удастся насладиться свободой любителям ни к чему необязывающего флирта.

Череда испытаний ожидает Дев, которые уже обрели вторую половинку. Не исключены материальные проблемы. Но в любом случае нельзя обвинять друг друга во всех неудачах. Простой разговор может стать прекрасным способом разрешить все проблемы.

Весы

Наступивший год пройдет для Весов под знаком стабильности. Им не грозят серьезные проблемы, но и ярких, незабываемых встреч также не будет. Представители этого знака получат достаточно свободного времени для наслаждения домашним очагом и компанией близких людей. Во второй половине года велика вероятность нового знакомства, которое со временем перерастет в серьезные отношения.

Семейные Весы в 2021 году смогут вернуть в отношения давно утраченную романтику. На протяжении всего года их будут ожидать интересные моменты, которые позволят отношениям перейти на новый уровень.

Скорпион

Этот год станет самым удачным в любовном плане за всю жизнь Скорпионов. Противоположный пол будет притягиваться к представителям этого знака словно магнитом. Первые месяцы пройдут в относительном спокойствии, но затем Скорпионы отойдут от зимней спячки и их сердца начнут биться чаще. Астрологи настоятельно рекомендуют прислушиваться к интуиции, так как она позволит избежать серьезных ошибок.

Скорпионы, обремененные узами брака, в текущем году получат больше времени для общения с любимым человеком. Им захочется вернуть в отношения утерянную романтику и отправиться в путешествие.

Стрелец

Всех Стрельцов в новом году ожидают серьезные перемены, но у каждого они будут свои. Некоторые примут решение о смене места жительства, что не сможет не сказаться на изменениях в личной жизни.

Непростым периодом окажется 2021 год для находящихся в паре Стрельцов. Их ожидает кризис отношений. Велика вероятность того, что они захотят свободы. Сохранить любовь и доверие в семье удастся лишь при продолжительных разговорах, обсуждениях с партнером. Звезды предупреждают, что это будет очень сложно, но оно того стоит.

Козерог

Интересным выдастся год для Козерогов. Они будут окружены многочисленными романами и вовлечены в интриги. Чтобы избежать неприятностей, стоит прислушиваться к голосу разума. В летние месяцы звезды сулят яркий роман. Однако, не стоит погружаться в него с головой, велик риск обжечься. С доверием к новому партнеру лучше повременить.

Если появится возможность отправиться в путешествие с семьей, ни в коем случае нельзя ее упускать. Длительная поездка позволит укрепить существующие отношения.

Водолей

В наступившем году многие Водолеи решат окружить себя толпами воздыхателей, чем могут навлечь на себя бурю негодования со стороны завистников. Астрологи рекомендуют не обращать внимания на злопыхателей и получать удовольствие от жизни. В течение года могут возникнуть некоторые неприятности, которые удачливые Водолеи с легкостью смогут преодолеть.

Проверка на прочность ждет семейных Водолеев. Мужчины этого знака должны научиться приходить к компромиссу в любых ситуациях, а женщины — проявлять мягкость и уступчивость по отношению к партнеру.

Рыбы

На протяжении прошлого года Рыбы предпочитали избегать любых романтических встреч. Однако, ситуация полностью изменится в 2021 году. Их ожидают серьезные переживания, так как отношения с объектом вожделения окажется не из простых. До наступления весеннего тепла состояние Рыб будет несколько «подвешенным», но позже они смогут строить планы на будущее. Одинокие представители водного знака в конце лета могут встретить свою любовь.

Гармоничными и стабильными останутся отношения семейных Рыб. Некоторым парам предстоит привнести романтику в свои отношения.