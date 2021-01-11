Можно ли растянуть севшие вещи?

Обычно одежда уменьшается в размерах после стирки и сушки. Такая проблема довольно распространена. Вещи садятся от неправильного выбора режима стирки. Многие превышают температуру, рекомендуемую производителем, а другие стирают совсем в ледяной воде. Владельцы вещей обычно смотрят на ярлычок только после неудачной стирки. Что же делать, если вещь уже села?

Можно прибегнуть к помощи холодной воды. Для этого нужно взять:

охлаждённую воду;

полотенце (большое и чистое);

утюг;

перекись водорода;

большую миску или таз (в зависимости от размера одежды);

марлю.

Для растягивания вещей, сделанных из трикотажа, нужно отправить их в ёмкость с водой и немного отжать, не выкручивая. Важно проследить, чтобы вода стекла, затем положить вещи на ровную поверхность, которую предварительно застелить полотенцем. Подождать, пока вещи высохнут. Во время сушки потихоньку растягивать вещь в ширину и длину. Данный приём помогает растянуть вещи в большинстве случаев. Однако обязательно нужно следовать правилам стирки и смотреть внимательно на ярлычки.

Что делать если вещь совсем немного уменьшилась в размере?

Вернуть её изначальный вид ещё проще. Нужно взять марлю (небольшой кусочек), намочить, немного отжать и застелить ею гладильную доску. Сверху положить одежду и отпарить утюгом. Поднимающийся вверх пар, будет проходить сквозь ткань и раздвинет её волокна. Так севшая одежда вернёт свой первоначальный вид.

Что делать с одеждой из джинсовой ткани?

Все джинсовые изделия после первой стирки с порошком обязательно садятся. Для того чтобы минимизировать такую усадку, существуют следующие правила:

джинсы и другие джинсовые изделия нужно стирать и замачивать слегка теплой водой (температура до 40 градусов);

нельзя стирать долго джинсовую ткань, даже очень грязную (30 минут стирки вполне достаточно). Стирать вещи нужно, соблюдая температурный режим!

Постирав и отжав джинсы, нужно положить их на гладильную доску и пройтись по всей длине утюгом. При этом нужно растягивать их вниз, вверх и по сторонам. Растянув джинсы до первоначального вида, дать им высохнуть окончательно. Затем следует надеть их, походить для того чтобы добиться идеальной растяжки до нужного размера.

Для восстановления изделий из шерсти можно взять перекись водорода. Налить воду комнатной температуры в ёмкость, желательно глубокую, добавить в неё перекись водорода, согласно пропорциям (2 столовые ложки на 10 литров воды). Ненадолго положить вязаную вещь в раствор. Полоща, изделие нужно растягивать в разные стороны. Оставить в ёмкости с раствором на полтора часа. Прополоскать изделие, положить его на горизонтальную поверхность и сушить.

Не стоит отправлять одежду на свалку, если она растянулась после стирки. Она может ещё долго прослужить. Любимые вещи можно возвратить к жизни.