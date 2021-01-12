Мужчины выбирают женщин постарше. В чем причина?

Встречаются пары, где женщина старше своего партнера. Мужчина должен быть опорой для представительницы слабой половины, но здесь все наоборот. Как ни странно, но неравные по возрасту пары часто создают крепкие союзы.

Парни выбирают женщин старше себя достаточно часто. Например, разница в 16 лет была между Деми Мур и Эштоном Катчером. А жена Макрона, президента Франции, на 24 года старше своего супруга. Она преподавала в школе, где он учился.

Такие ситуации встречаются довольно часто. И хотя многие критикуют подобные отношения, выискивая в них не чувства, а выгоду, неравные союзы создаются и строят счастливые отношения.

Причины, по которым мужчины выбирают спутницу старше по возрасту:

Имеют большой жизненный опыт и эмоционально устойчивые;

Проявляют искренность и открытость всему новому;

Отличаются уверенностью и самодостаточностью;

Внимательно относятся к партнеру и разделяют его интересы;

Умеют слушать и прекрасно поддерживают беседу;

Рядом с ними мужчина чувствует себя более спокойно и уверенно;

Не стремятся к заключению брачного союза.

Какая разница в возрасте является оптимальной?

По данным опроса, который провела Глория Кован, люди считают, что неравные по возрасту союзы недолговечны. Если между партнерами разница в 18 лет, то это будет негативно влиять на отношения. Меньшую разницу в возрасте опрошенные считали более подходящей для создания счастливого союза.

Многие участники опроса, имеющие опыт общения с более взрослыми женщинами, признаются в том, что самой идеальной разницей они считают разбег в пять лет для эмоционально зрелых и глубоких отношений.

Для любви возраст не помеха

Почему общество не поощряет неравные по возрасту браки, пытались выяснить Лючиано Понде ле Леон и Брайн Коллисон. Они пришли к выводу, что пара молодого парня и девушки является оптимальной для продолжения рода. Именно по этой причине союз неравный по возрасту, в котором женщина намного старше бросает вызов традиционному понятию семьи со стороны общества.

Но в реальности некоторая категория мужчин воспринимает зрелую женщину как равного союзника. И именно мужчины становятся инициаторами таких романов. В современном обществе создается много счастливых пар неравных по возрасту, в основе которых лежит счастливое чувство любви.