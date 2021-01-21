Начала скрипеть обувь: как самостоятельно устранить проблему

Даже если со всей серьезностью подойти к выбору обуви, в ней со временем могут проявиться определенные дефекты. Одна из часто встречающихся неприятностей – скрип обуви, возникающий во время ходьбы. Зачастую устранить проблему можно собственноручно, не занимаясь оформлением возврата товара и пользуясь услугами мастера по ремонту обуви.

Общие рекомендации

Люди, которые внимательно относятся к выбору обуви, еще во время примерки смогут выяснить, скрипят ли туфли, ботинки или сапоги. И они не будут приобретать такую пару. Но обычно скрип начинает исходить от обуви спустя какое-то время со дня покупки, когда ее начинают разнашивать. Этот звук создает дискомфортные условия, раздражает и ухудшает настроение.

Если туфли или сапоги были приобретены в специализированном магазине, то в рамках действующего гарантийного срока можно осуществить их замену. Ведь скрип относится к случаям возврата товара. Если же человек купил обувь на рынке, то с ее сдачей и обменом могут возникнуть сложности. Когда в остальном туфли или сапоги устраивают, стоит попробовать самостоятельно устранить скрип. Но как это сделать?

Устранение скрипа своими силами

Для начала стоит осмотреть обувь и выявить причины, по которым возникает посторонний звук. Для этого необходимо надеть сапоги, ботинки или туфли и пройтись по разным поверхностям, к примеру, по паркету, асфальту, кафельной плитке, линолеуму. Надо прислушаться к скрипу. Важно понять, откуда именно исходит звук. Скрипеть может подошва или кожа.

Если во время ходьбы по различным поверхностям обувь продолжает скрипеть, то все дело в коже, а не в подошве, При возникновении звука на некоторых поверхностях стоит обратить внимание на подошву. В этом случае нужно выполнить обработку ее внутренней и внешней сторон маслянистым составом. Подходящие варианты – олифа, касторовое масло. А вот от применения растительного масла в этой ситуации лучше отказаться, ведь во время ношения обуви может возникнуть неприятный запах. Сначала подошву следует прогреть, используя фен, потом слегка поменять ее руками. После этого можно приступать к нанесению маслянистого состава. Слой должен быть тонким. Состав нужно оставить и дождаться, пока он высохнет.

Если скрипит именно кожа, рекомендуется пропитать открытые швы обувным парафином либо касторовым маслом. Для полного устранения скрипа придется сделать пропитку 2-3 раза.

Чтобы не допустить повторное появление скрипа, надо правильно хранить обувь. Перед тем как убрать ее на длительное хранение, следует очистить от частичек грязи, промыть и просушить. Далее необходимо выполнить смазывание кожи специальным обувным кремом, обеспечивающим защиту от высыхания. Благодаря этому не будет возникать и скрип.