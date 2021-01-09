Необычные приметы, которые запрещают уборку

С давних времен известна истина «Чистота – залог здоровья». Однако наши предки свято верили, что в определенных случаях ни в коем случае нельзя наводить в доме чистоту. Это связано с тем, что наведение порядка нацелено не только на физическое очищение пространства, но и духовное.

Так, например, в вечернее время нельзя мыть полы, иначе можно вымыть вместе с мусором положительную энергетику. Из-за этого в семье могут возникнуть без причины ссоры и раздражение. Гораздо лучше отложить это занятие на ранние утренние часы. Кто-то считает, что вечернее мытьё полов способно принести проблемы с деньгами. Именно из-за этого в старину по вечерам не подметали пол. Особенно этого нельзя делать после того, как вечером дом посетили гости. Они наполняют пространство положительной энергией. Если тут же её убрать вместе со всей пылью, то можно вовсе остаться без друзей.

Церковные праздники для многих запрещают любые домашние дела, и уборка входит в их число. Ведь считается, что именно в это время нужно больше уделить время своей внутренней работе и сосредоточиться на душевных потребностях.

Если кто-то из домочадцев собрался отправиться в поездку, то на протяжении 3 дней нельзя протирать пол, иначе у людей могут случиться проблемы в пути.

Кроме этого, ни в коем случае нельзя наводить чистоту или даже мыть посуду, будучи в гостях. Так же нельзя позволять им проделывать то же самое в своём доме. Считается, что предметы, которыми орудует человек во время уборки, интимные, сакральные и напитаны особенной домашней энергетикой, которую может нарушить чужой человек.

Удивительно, но есть такая примета, согласно которой после ужина нельзя вытирать крошки со стола. Из-за того, что человек выбрасывает их, он как бы передаёт Вселенной свою неблагодарность. В крайнем случае нужно собрать крошки и пересыпать их в кормушку для птиц.

Фазы Луны, кстати, тоже влияют на уборку. Когда она убывает, нужно отказаться от генерального наведения порядка. Ведь именно при возрастающей Луне, как считают эзотерики, энергетика обновляется.

А ещё утром нельзя мыть посуду, то есть её вообще не рекомендуется оставлять грязной с вечера. Такие нормативы прописаны не только в старинных русских приметах, но даже в фэн-шуй. То есть вечером лучше отказаться от протирания полов и вымыть всю накопившуюся за день посуду, чтобы утром протереть пол.