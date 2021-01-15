Нет общих интересов с мужем, как это исправить?

Часто люди завязывают отношения и вступают в брак, следуя порыву вспыхнувшей страсти. «Это была любовь с первого взгляда», ­ говорят они, не заботясь о том, что практически не знают ни своего партнера, ни его интересов и целей в жизни. Как правило, такие отношения вскоре изживают себя.

Однажды приходит понимание, что рядом человек, у которого абсолютно противоположные взгляды на жизнь. Помимо того, что ему нравятся другие книги, фильмы и музыка, он не признает увлечений партнера, не желает проводить с ним время и не прислушивается к его мнению в важных вопросах.

Многие женщины жалуются на отсутствие внимания со стороны мужа, что у него свои интересы, которыми он не желает жертвовать временем ради того, чтобы провести его с женой.

Так есть ли будущее у пары, где у партнеров нет ничего общего? Возможно ли сохранить такие отношения и стоит ли это делать?

Эксперты выделяют два явления ­ общие увлечения (интересы) и общие убеждения (взгляды).

Если у пары различаются общие взгляды, то её существование продлится недолго. Например, один из партнеров хочет иметь совместный бюджет, а другой ­ раздельный. При таком разногласии шанс сохранить отношения есть, но, скорее всего, ненадолго.

А вот разные интересы, напротив, притягивают партнеров друг к другу. Один увлечен плаванием, другой занимается рисованием, а вечером, встречаясь, обсуждают, как прошел день, и каждый раз открывают для себя новое. В свободное время можно вместе посещать спортивные состязания или выставки. Так женщина покажет заботу о мужчине и его интересах, а мужчина ­ наоборот. Если каждый из партнеров будет таким образом вкладываться в пару, то отношения продлятся долго.

Если же у пары интересы переплетаются настолько, что они все свое время проводят вместе, то такие отношения тоже не являются идеальными. Они работают в одной компании, вместе бегают по утрам и т.д. Такие отношения либо разрушаются бытом, либо просто перестают развиваться.

Нет будущего и у отношений, где один из партнеров имеет множество увлечений, а у другого совсем нет интересов. Так, первый будет расширять границы своего внутреннего мира, все больше погружаясь в свои интересы, а второй просто потеряет себя. Поэтому очень важно разграничивать свои увлечения и совместную жизнь.

Всегда нужно договариваться или искать общие увлечения, например, ходить в кино или в какие-то заведения, отправляться в совместные путешествия и т.д. Сейчас в мире предоставляются невероятные возможности, чтобы самореализоваться ­ как вместе, так и одному.

Нужно постоянно открывать что­то новое, создавать новые интересы и цели, которые будут нравиться обоим партнерам. Не нужно в выборе увлечений ограничиваться чем­то одним. Но в то же время не стоит совсем отказываться от личных интересов. Разумный эгоизм не повредит отношениям.

Можно начать изменения с себя. Не кардинально, а постепенно. Начать можно с совместного похода на концерт любимой группы своего мужчины или с приготовления блюда, которое ему нравится. Если женщина хочет проводить больше времени вместе с любимым, занимаясь общим делом, нужно показать ему готовность принять его увлечения и привычки. Возможно, в ответ на сделанный первый шаг он охотно шагнет навстречу. Ведь недаром говорят, что любовь творит чудеса.