О чем говорит примета, когда птица стучится в окно?

Есть такое поверье, что души умерших переселяются в птиц. Стучит в окно, значит, что-то хочет сказать. Люди истолковывают эту примету в негативном ключе: она предупреждает о грядущей смерти среди близких родственников. Тут же появляются оптимисты, утверждающие, что не надо печалиться, все зависит от вида птицы. Некоторые предупреждают о положительных событиях в будущем.

Что означает стук в окно

Голубь с легкой подачи художника стал символом мира, он сопутствует молодоженам и пророчит им счастье в семейной жизни на многие годы. Такое толкование придумал человек.

В зависимости от птицы:

стук голубя в окно – стремление умерших родственников предупредить о чем-то важном. Живые родственники могут неожиданно нагрянуть в гости. Стук до обеда – предвестник свадьбы;



появление маленькой синички говорит о скорой свадьбе или долгожданной беременности;



стремительная ласточка является предвестником хороших событий в виде появления родственников или удачном вложении денег;

дробное стучание сороки – к скорому выздоровлению. Если она села на балкон – квартиру обворуют;

чириканье воробья, бьющегося в окно, чаще всего с тревогой говорит: «Следите за кошельком, иначе вас обворуют»!

Самая известная примета про ворон. Каждый из нас хоть раз сказал: «Сейчас накаркаешь» или «Не каркай, как ворона».

Верить или не верить, каждый решает сам. Плохое и хорошее присутствует в жизни любого человека независимо от того, верит он в приметы или нет. Думать только о плохом и настраивать себя на плохое — контрпродуктивно. Думай о хорошем и тебе воздастся. К тому же люди об одном и том же думают по-разному.

Почему птица стучит в окно

Среди мистических вещей нашли место стекла и зеркала. У человека они вызывали страх. С другой стороны, птица просто оголодала, к тому же их в городской среде слишком много. Здесь легче прокормиться.

Птицы наделены некоторым интеллектом, стекло вызывает у них интерес. Она просто исследует, что это такое. Если стеклышко лежит на земле, она в него тоже стучит, стука никто не слышит, внимания на это никто не обращает. Но запретить верить в приметы – дело не благодарное и бесполезное.

Выход один: услышали стук, скажите: « Да, близкий человек болен, но время его не пришло. Ты стучишь не в то окно. Аминь».

Некоторые считают, что плохую примету можно предупредить. Стоит собрать весь хлеб в доме и около церкви скормить его птицам. Откупившись от несчастья, помиритесь с родственниками и уделяйте своему здоровью больше внимания.