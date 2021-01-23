О чем могут рассказать королевские наряды

Особы королевской семьи всегда должны выглядеть элегантно безупречно. Их одежда не только тщательно продумана дизайнерами, но и соответствует дресс-коду высочайших особ. За соблюдением этих тонкостей тщательно следят журналисты. И если папарацци заметили оплошность в костюме, то они, то они непременно «прокричат» это на весь мир со страниц журналов и газет. Если внимательно присмотреться, то одежда членов королевской семьи несет в себе определенные знаки и отражает многовековые традиции.

Что же рассказывают и что скрывают наряды королевских особ?

Яркие костюмы королевы Елизаветы

Костюмы королевы трудно не заметить среди толпы подданных, которая собирается мгновенно, где бы ни появилась Елизавета. Неоновые цвета выбраны неслучайно. По словам графини Уэссекской королеве надо выделяться, чтобы ее узнали все.

О чем может рассказать королевская сумка

С помощью определенного положения сумки Елизавета передает сигналы подчиненным. Королевские эксперты утверждают:

если королева берет из одной руки в другую, то разговор подошел к концу;

если хочет завершить нежелательную встречу, она ставит сумку на пол;

если королева во время трапезы положила сумку на стол, то этот сигнал говорит о том, что она готова уйти через несколько минут.

Перчатки от Cornelia Jame для королевы Елизаветы

Перчатки королевы не только элемент элегантного стиля, но и защита при многочисленных рукопожатиях. Фирма Cornelia Jame предоставляет перчатки для королевской семьи уже на протяжении 70 лет.

Военная форма на свадьбе допускается

На свадебной церемонии Гарри был одет в военный костюм. Хороший знак жениться в военном обмундировании, а не в черном смокинге. Тем более, что он получил для этого одобрение своей бабушки.

Верхняя одежда герцогини Кембриджской

На публике настоящей леди запрещено появляться без пальто или плаща, согласно требованиям этикета. Кейт безукоризненно соблюдает это правило и носит пальто.

Традиционная королевская шаль Арчи

По традиции принц Арчи имеет белую королевскую шаль бренда GH Hurt & Son, как и Чарльз, а также Уильям и его дети.

Джинсовые брюки Меган, герцогини Сассекской

Одежда темных цветов, черный лак, джинсы неприемлемы для членов королевской семьи. Джинсы с прорезями носила Меган, еще до того, как вступила в брак. В супружестве она от этого отказалась

Элементы нарядов Кейт, которые показывают уважение к посещаемым странам

Посещая Канаду, Кейт украсила платье брошью в форме кленового листа. Королевская семья часто использует элементы в одежде для выражения уважения к стране, в которую они приехали с визитом.

Шорты принцы Джорджа

Традиция носить бриджи появилась в 18 веке. Брюки разрешалось носить только с 8 лет. Это требование этикета соблюдается до сих пор. Поэтому принца Джорджа одевают в шорты.

О чем рассказывают свадебные наряды

Свадебное платье Елизаветы должно было вселять надежду нации на светлое будущее, говорить об обновлении. Поэтому оно было украшено гирляндами распустившихся весной цветов. Свадебный наряд нес символическую национальную направленность.

На платье Сары Фергюсон вышит чертополох и пчелы, как символ герба невесты. О положении мужа, который имел чин морского офицера указывала тематика на фате невесты.

Голову принцессы Дианы в процессе свадебного торжества украшала диадема. Фамильное украшение, презентованное прабабушке в 1919 году, сестры принцессы тоже надевали на свое свадебное торжество. Это стало семейной традицией.

Наряд на свадьбу Меган Маркл был простым и в тоже время очень элегантным. На свадебную церемонию были приглашены все страны содружества. Фату невесты украшали редкие растения.

Подарок Диане от королевы

Чокер, украшенный бриллиантами и изумрудами, принцесса Уэльская носила на голове как диадему. Это подчеркивало ее стиль, в котором проявлялось некое бунтарство.

Кулон Меган Маркл с алмазами

На публичном выступлении в Новой Зеландии Меган украсила свой наряд украшением в форме спирали. Изготовила драгоценность Джессика Маккормак, которую вдохновили рисунки тату местных жителей. Кулон стал символом уважения к культурному наследию народа.