«Оговорочка по Фрейду»: что выдают мастерам психологии оговорки и опечатки

При общении с профессиональными психологами, можно услышать такую фразу как «оговорка по Фрейду». Именно она предательски выдает специалистам практически все тайны подсознания говорящего. Вот что означают оговорки по Фрейду на самом деле.

Определение понятия

Зигмунда Фрейда принято было считать знатоком подсознания, который посвятил много лет исследованию этой области. Он первым заметил, что наши оговорки не случайны, и создал целую систему, которая раскрывает психологам очень многое.

Термин «оговорка по Фрейду» означает, что человек, оговариваясь, раскрывает одну из тайн своего подсознания, которая может быть связана с тайным страхом, нерешенной проблемой детства и многим другим.

Свои выводы мастер психоанализа опубликовал в одной из своих работ «Психопатия обыденной жизни». По мнению автора, оговариваясь, человек выдает свои тайные желания и противоречия. Зигмунд Фрейд описал случай, когда один молодой человек неправильно произнес латинскую фразу, пропустив всего одно слово. Мастер психоанализа решил расшифровать, что скрывается за этой ошибкой и вышел на то, что этот юноша подсознательно пропустил слово потому, что оно ассоциировалось у него с крайне нежелательной беременностью подруги, которой он очень сильно боялся.

Почему люди делают речевые ошибки

Основатель психоанализа приводил множество примеров оговорок как простых, так и важных для США личностей. Как правило, они и выдавали то, что было в их мыслях на данный момент. Делая такие речевые ошибки как «секса хозяйственной» вместо «сельскохозяйственной», «госдура» вместо «госдумы», смена буквы «ш» на «ч» во фразе «Турнир большого шлема», они и не догадывались, какие выводы были сделаны по этому поводу Фрейдом. Он считал, что такие противоречия возникают в те моменты, когда скрытое желание или страх вылезает наружу. Поэтому, забывая слова, с трудом запоминая фамилии и делая в них ошибки, люди невольно обнажают то, чего хотят или боятся на самом деле. Современные психологи называют их скрытыми желаниями, которые вырвались наружу. Проблема возникает в том, что их непросто расшифровать даже специалистам.

Типы ошибок и их значение

Истинные мотивы и проблемы подсознания всплывают в те моменты, когда человек делает ошибки, описки или что-то не может запомнить. Внешне это может проявиться и в том, что мимика не соответствует словам. Например, если человек сказал уходящим гостям «Не приходите чаще», вместо «Ну приходите чаще», он как раз и выдал нежелание с ними общаться, прорвавшиеся через правила приличий и контроль мозга.

К типичным ситуациям этого типа относится то, что мужчина случайно называет свою жену именем бывшей пассии или любовницы. Это не всегда означает, что мужчина все еще скучает по старой знакомой, но то, что он вспоминает ее, это факт.